NEW YORK — Carter Hart a été nommé la recrue du mois de janvier dans la Ligue nationale, vendredi.

Le gardien des Flyers est devenu le premier portier à signer cinq d’affilée avant ses 21 ans depuis Carey Price avec le Tricolore, en 2008. Price a alors remporté sept matches de suite, du 20 mars au 5 avril.

Hart est un Albertain de 20 ans.

En janvier, il a montré une fiche de 6-2-1 et une moyenne de 2,33. Il a été invaincu en cinq sorties du 14 au 31 janvier, signant notamment des matches de 39 et 34 arrêts.

Hart a devancé Jordan Binnington des Blues (5-1-1 dont un jeu blanc, moyenne de 1,57), Conor Garland des Coyotes (sept buts et huit points en 11 matches), Rasmus Dahlin des Sabres (un filet et huit points en 10 matches), et Marcus Pettersson des Penguins (huit mentions d’aide en 11 matches).

Les Flyers ont choisi Hart au deuxième tour en 2016. En 14 matches dans la LNH, il montre une fiche de 8-5-1 et une moyenne de 2,48. Il a fait ses débuts le 18 décembre, aidant les Flyers à l’emporter 3-2 contre Detroit.

Les Flyers sont invaincus à leurs six dernières rencontres. Ils ont gagné leurs quatre derniers matches au Wells Fargo Center, le site de leurs cinq prochains matches. Ça commence par une visite des Oilers d’Edmonton, samedi après-midi.