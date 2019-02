MIAMI — Dwyane Wade et Dirk Nowitzki vont participer à la classique des étoiles une fois de plus, ajoutés vendredi au groupe par le commissaire de la NBA, Adam Silver.

Wade seront choisis par les capitaines LeBron James et Giannis Antetokounmpo au troisième tour jeudi soir en vue du match des étoiles prévu le 17 février, à Charlotte.

James et Antetokounmpo vont d’avoir choisir les partants, puis les réservistes. James va ensuite miser sur Wade ou Nowitzki, puis l’autre joueur ira au clan du «Greek Freak».

Silver a dit ajouter leurs noms à l’événement car Wade et Nowitzki «incarnent ce que la NBA a de mieux à offrir: se distinguant avec leur talent, leur soif de réussir et leur professionnalisme, ils ont aussi fortement à coeur de donner à leurs communautés et de favoriser le développement du basketball, partout dans le monde».

Wade fait maintenant partie de 13 équipes d’étoiles; la campagne en cours est sa dernière, après 16 saisons dans la ligue. Nowitzki dispute une 21e saison; il n’a pas dit s’il va se retirer ou pas après celle-ci.