BROSSARD, Qc — Les statistiques indiquent que le Canadien pourrait avoir des ennuis face aux Devils du New Jersey, samedi, quand la formation montréalaise disputera un premier match en 10 jours.

Le Canadien sera de retour au jeu après la pause du match des étoiles et son congé obligatoire de cinq jours. Pour leur part, les Devils ont eu leur congé syndical avant le match des étoiles et ils en seront à leur troisième partie cette semaine.

Depuis l’ajout du congé obligatoire de cinq jours lors de la saison 2016-17, les équipes qui effectuent un retour au jeu ont un dossier de 16-21-6 quand elles affrontent une formation qui ne revient pas de vacances. Ce dossier inclut les deux victoires et deux défaites en temps réglementaire des Bruins de Boston, des Stars de Dallas, des Rangers de New York et du Lightning de Tampa Bay cette saison.

N’allez toutefois pas demander à Max Domi si les statistiques sont pertinentes dans cette situation.

«Ce n’est pas du tout pertinent, a-t-il dit après l’entraînement du Canadien, vendredi. Nous sommes bien reposés et ce sera un bon match.»

Son coéquipier Brendan Gallagher était plus porté à l’analyse de cette situation.

«Après une semaine de congé, c’est probablement plus difficile mentalement de se remettre dans le bon état d’esprit, avait-il mentionné jeudi. Quand vous affrontez une équipe qui joue depuis une semaine, il est important d’être prêt dès la mise au jeu initiale.

«Nous devons avoir confiance en ce que nous avons fait à l’entraînement et j’espère que notre jeu sera à point pour samedi et dimanche.»

Le Canadien présente également un dossier de 3-8-2 depuis la saison 2015-16 à son premier match après le congé des Fêtes, la pause du match des étoiles ou quand il a au moins quatre jours de repos ou d’entraînement entre deux rencontres.

Si l’on veut contre-balancer ce que les statistiques disent, on peut aussi regarder la fiche du Canadien quand il joue deux matchs en après-midi le week-end du Super Bowl. Le Tricolore jouera deux parties le week-end du Super Bowl pour une 28e fois depuis la saison 1990-91 et il affiche un dossier de 29-19-4-2 dans cette situation. Au cours des six dernières saisons, la fiche du Canadien lors du week-end du Super Bowl est de 7-3-2.

«L’ambiance est un peu différente et ça fait changement, a noté Jonathan Drouin, alors que la moyenne d’âge des spectateurs est habituellement un peu plus jeune pour ces deux rencontres. À part peut-être pour les gars qui aiment faire une sieste en après-midi, il n’y a rien qui change vraiment.»

De son côté, l’entraîneur-chef Claude Julien ne redoute pas l’heure des rencontres, mais plutôt que le fait que l’équipe jouera deux matchs en autant de jours pour une neuvième fois depuis le début de la campagne.

«Je ne connais pas un seul entraîneur dans la ligue qui aime les situations de deux matchs en deux soirs. Ça représente toujours un important défi, a rappelé Julien. Mais ce que j’aime des matchs en après-midi, c’est que les joueurs ont ensuite le temps de manger un bon repas à une heure décente et peuvent se coucher plus tôt pour bien se reposer.»

Antti Niemi sera le gardien du Canadien face aux Devils, samedi. Carey Price défendra le filet des siens face aux Oilers d’Edmonton, dimanche, lui qui aura ainsi purgé une suspension d’un match pour avoir décidé de ne pas aller au match des étoiles après avoir reçu une invitation.

Le Canadien devra donc rappeler un gardien de son club-école dans la Ligue américaine en fin d’après-midi, vendredi, pour seconder Niemi.