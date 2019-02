NEW YORK — Les annonces publicitaires qui seront diffusées pendant le Super Bowl de cette année, dimanche, ont été pensées pour divertir et faire plaisir: Stella Artois ramène Carrie Bradshaw et «The Dude», pendant que les Backstreet Boys et Chance the Rapper offrent une nouvelle version de «I Want It That Way» pour Doritos.

Après avoir dépensé plus de 5 millions $ US pour 30 secondes en ondes, les annonceurs espèrent que leurs créations se distingueront des autres — et non pas parce qu’elles auront été ridiculisées en ligne.

Plusieurs veulent surtout faire rire, comme celle d’Amazon dans laquelle des vedettes testent des produits ridicules. D’autres veulent émouvoir, comme Microsoft qui présente une manette à l’intention des joueurs ayant un handicap.

«On voit une tendance à l’humour et à un ton plus léger, a observé Charles Taylor, qui enseigne le marketing à l’université Villanova, en Pennsylvanie. Les annonceurs ont compris que les consommateurs ne voulaient pas d’énoncés politiques.»

Voici dix annonces à surveiller.

Amazon

Harrison Ford, Forest Whitaker et d’autres vedettes testent des produits d’Amazon rejetés qui incorporaient son assistant personnel virtuel Alexa, comme une brosse à dents parlante ou un collier pour chiens.

Anheuser-Busch

Les fameux chevaux Clydesdale du brasseur gambadent dans un pré où s’élèvent des éoliennes, sur fond de la chanson «Blowin’ in the Wind» de Bob Dylan, pour illustrer que la Bud est brassée avec de l’énergie renouvelable.

Colgate Total

L’acteur Luke Wilson aime parler aux gens à deux centimètres de leur nez (pensez au «close talker» de Seinfeld) pour illustrer les bienfaits du dentifrice et du rince-bouche.

Doritos

Les Backstreet Boys sont de retour avec Chance the Rapper pour reprendre «I Want It That Way», pour faire la promotion de la nouvelle saveur «Flamin’ Hot Nacho».

Michelob Ultra

Zoe Kravitz utilise des techniques auditives — par exemple, murmurer dans un microphone — pour provoquer une «réponse autonome sensorielle méridienne», une technique de relaxation qu’on appelle parfois «la chair de poule du cerveau». Un message à l’écran annonce: «Beer in its organic form» (La bière en version biologique).

Microsoft

Des enfants handicapés discutent avec enthousiasme du plaisir qu’ils ont à utiliser une manette Xbox conçue pour les joueurs comme eux.

NFL

Cette annonce sera entourée de secret jusqu’au moment du match, mais on sait qu’elle donnera le coup d’envoi des célébrations du centenaire de la ligue et qu’elle mettra en vedette plus de 40 étoiles du football, actuelles et anciennes.

Olay

Dans cette parodie de film d’horreur, Sarah Michelle Gellar est menacée par un intrus chez elle, mais elle est incapable d’utiliser la technique de reconnaissance faciale de son téléphone pour le déverrouiller — apparemment parce que les produits Olay ont trop amélioré son apparence.

Stella Artois

Pour vanter son partenariat avec Water.org, qui aide à fournir de l’eau potable aux pays en voie de développement, le brasseur présente deux vedettes des années 1990 qui renoncent à leur boisson préférée au profit d’un verre philanthropique: «The Dude» (le personnage de Jeff Bridges dans «The Big Lebowski», ou «Le grand Lebowski» en ve rsion française) délaisse son «White Russian» et Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker dans «Sex and the City») son «cosmopolitan».

Toyota

Comment le nouveau RAV4 Hybrid du constructeur automobile ressemble-t-il à Antoinette «Toni» Harris, une femme qui joue au football dans un collège communautaire de la Californie? Tous deux affirment démolir les idées préconçues.