HAMAR, Norvège — Le Canadien Ted-Jan Bloemen a remporté la médaille de bronze lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste disputée en Norvège, vendredi.

Le patineur originaire de Calgary a terminé troisième au 5000 mètres pour gagner une première médaille cette saison.

Le Norvégien Sverre Lunde Pederson a mis la main sur la médaille d’or tandis que le Russe Alexander Rumyantsev a raflé la médaille d’argent.

Bloemen avait remporté la médaille d’argent au 5000 m et la médaille d’or au 10 000 m lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, mais il n’était pas monté sur le podium depuis.

«On dirait bien que je suis de retour, a mentionné en riant Bloemen après la course. Je suis très heureux d’être de retour sur le podium. J’ai travaillé très fort et je me suis grandement entraîné depuis la dernière Coupe du monde. C’est un test pour voir quel était le fruit de ces entraînements. C’est un gros pas dans la bonne direction.»

Le Torontois Jordan Belchos a conclu l’épreuve au sixième échelon, ce qui constitue son meilleur résultat de la saison.

Du côté des dames, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ont respectivement pris les sixième et septième positions aux 3000 m.

«Je crois que la journée d’aujourd’hui a été très positive, a affirmé Blondin. J’ai été capable de me battre pendant toute la course et ça me montre ce dont je suis capable. Une sixième place une semaine avant les Mondiaux, c’est bon. J’ai des choses à travailler, mais je ne suis pas si loin de mon niveau.»

Dix Canadiens patineront lors de la deuxième journée de la Coupe du monde, samedi.