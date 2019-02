TORONTO — Chris Mueller a profité de l’indiscipline de Daniel Audette pour finalement mettre un terme au débat en prolongation et les Marlies de Toronto ont finalement eu le dessus 1-0 devant le Rocket de Laval, vendredi soir.

Audette a été puni après avoir atteint un adversaire au visage avec son bâton alors qu’il n’y avait que 38 secondes d’écoulées en prolongation. Mueller en a profité pour inscrire son 20e but de la saison. Trevor Moore et Calle Rosen ont obtenu les mentions d’aide sur le but vainqueur.

Charlie Lindgren, qui a multiplié les arrêts spectaculaires tout au long de la soirée, a repoussé 36 des 37 rondelles dirigées vers lui dans la défaite.

La meilleure chance du Rocket est survenue en fin de deuxième période, lorsque Michael Hutchinson s’est imposé devant Hunter Shinkaruk en effectuant un superbe arrêt avec son bâton.

La troupe de Joël Bouchard n’a pas été en mesure de profiter de ses deux occasions en avantage numérique et n’a dirigé que 15 tirs vers le filet adverse.

La formation lavalloise demeure à cinq points d’une place en séries éliminatoires, en vertu d’une défaite des Comets d’Utica face au Crunch de Syracuse.

Les deux équipes se retrouveront de nouveau samedi après-midi au Coca-Cola Coliseum.