BUFFALO, N.Y. — Patrick Kane a célébré son retour à la maison en inscrivant deux buts et deux aides, menant les Blackhawks de Chicago vers une victoire de 7-3 contre les Sabres de Buffalo, vendredi soir.

Kane a couronné la victoire des siens en marquant dans un filet désert. Il a terminé la soirée avec 903 points en carrière dans la LNH, ce qui lui a permis de devancer Tony Amonte au 12e rang des meilleurs pointeurs américains de l’histoire. Kane est originaire de Buffalo.

Connor Murphy a mis le match hors de portée lorsqu’il a mis la touche finale à une passe de Kane, portant le pointage à 5-3 Blackhawks.

Drake Caggiula a récolté un but et deux assistances, Brandon Saad a touché la cible deux fois et Duncan Keith a ajouté un but pour la formation de Chicago, qui a signé un troisième gain de suite. Cam Ward a stoppé 40 rondelles.

Jason Pominville, Kyle Okposo et Jack Eichel ont répliqué pour les Sabres, qui tiraient de l’arrière 3-0 et 4-1 en deuxième période, mais qui se sont approchés à 4-3 à mi-chemin au troisième engagement.

Carter Hutton a été chassé de la partie après avoir alloué quatre buts en 22 tirs. Linus Ullmark a complété le match, bloquant cinq des sept lancers dirigés vers lui.