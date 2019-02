UNIONDALE, N.Y. — Victor Hedman a inscrit le seul but de la rencontre en tirs de barrage vendredi soir pour permettre au Lightning de Tampa Bay de l’emporter de justesse 1-0 face aux Islanders de New York.

Hedman a battu Thomas Greiss lors de la première occasion du Lightning en fusillade.

Les deux gardiens de but se sont livré une chaude lutte pour donner une chance à leur équipe respective de gagner.

Les Islanders n’ont pas été en mesure de profiter d’un avantage numérique à 3:23 de la période de prolongation, alors que Nikita Kucherov s’est retrouvé au cachot.

Greiss et Andrei Vasilevskiy ont démontré toute l’étendue de leur talent et ont donné une clinique de gardien de but avant les tirs de barrage. Greiss a réalisé 41 arrêts, tandis que son vis-à-vis, Vasilevskiy, a repoussé 36 rondelles. Le gardien du Lightning a effectué par la suite trois arrêts supplémentaires en fusillade.

Les Islanders ont amorcé la rencontre en ayant remporté 15 de leurs 19 dernières rencontres, dont cinq de leurs six derniers duels avant la pause du match des étoiles et leur pause obligatoire de cinq jours. Les hommes de Barry Trotz n’avaient pas joué depuis le 22 janvier, alors qu’ils s’étaient inclinés face aux Blackhawks de Chicago, en tirs de barrage.

Le Lightning a quant à lui signé son premier gain depuis son retour au jeu, mercredi. La troupe de Jon Cooper a dominé les Islanders 14-11 au chapitre des tirs au but en première période.