RALEIGH, N.C. — Jordan Martinook a donné les devants aux siens et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Golden Knights de Las Vegas 5-2, vendredi soir, alors que les équipes étaient de retour après la pause du match des étoiles.

Martinook, qui a signé une prolongation de contrat de deux ans et 4 millions de US$ plus tôt cette semaine, a brisé l’égalité tard en deuxième période pour permettre aux Hurricanes de mettre la main sur une troisième victoire en quatre matchs. Il s’agissait de son 11e filet en 51 affrontements cette saison, nivelant son sommet en carrière. En 2016-2017, il avait inscrit 11 buts en 77 rencontres avec les Coyotes de l’Arizona.

Nino Niederreiter, Brett Pesce et Sebastian Aho ont eux aussi fait mouche, alors que Justin Faulk a ajouté un but dans un filet désert avec 49 secondes à écouler. Justin Williams a obtenu deux mentions d’assistance, alors que Petr Mrazek stoppé 22 lancers.

Shea Theodore a marqué deux buts du côté des Golden Knights, qui ont perdu cinq de leurs sept derniers duels. Maxime Lagacé a réalisé 27 arrêts à son premier match après avoir été rappelé de la Ligue américaine de hockey (LAH).