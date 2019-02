BAIE-COMEAU, Qc — Joseph Veleno a amassé deux buts et une aide pour guider les Voltigeurs de Drummondville vers une victoire de 6-3 contre le Drakkar de Baie-Comeau, vendredi soir, au Centre Henry-Leonard.

Veleno, qui venait de voir sa séquence de sept matchs avec au moins un point prendre fin, a procuré les devants aux Voltigeurs lors de la période médiane et l’équipe ne l’a pas perdue par la suite. Le choix de première ronde des Red Wings de Detroit en 2018 s’est hissé au quatrième rang des meilleurs pointeurs du circuit Courteau avec 76 points.

Les Voltigeurs ont réussi ce qu’aucune autre formation n’avait accompli depuis le 15 décembre, soit battre le Drakkar en temps réglementaire. La troupe de Martin Bernard montrait une fiche de 13-0-1 depuis.

Dawson Mercer, Cédric Desruisseaux, Gregor MacLeod et Maxime Comtois ont également enfilé l’aiguille pour les voltigeurs, qui n’ont pas connu la défaite en temps réglementaire à leurs trois dernières sorties.

Gabriel Fortier, Nathan Légaré et Jordan Martel ont assuré la réplique pour le Drakkar.

La défensive des Voltigeurs a fait le travail contre la troisième meilleure attaque de la LHJMQ, demandant à Olivier Rodrigue de bloquer seulement 17 lancers dans la victoire. Alex D’Orio a encaissé un premier revers dans l’uniforme du Drakkar après avoir alloué cinq buts en 28 tirs.

Titan 1 – Huskies 8

Patrik Hrehorcak a réussi un troisième tour du chapeau dans la LHJMQ et les Huskies de Rouyn-Noranda ont servi une correction de 8-1 au Titan d’Acadie-Bathurst.

Les Huskies, qui n’ont pas perdu à domicile depuis le 24 octobre, ont été sans pitié pour les champions en titre de la coupe du Président et de la coupe Memorial, marquant quatre buts dans les deux moitiés de l’affrontement.

Alex Beaucage a engraissé sa fiche de deux buts et une mention d’aide et les Huskies ont gagné un 13e match de suite. Rafaël Harvey-Pinard, Jakub Lauko et Joël Teasdale ont aussi joint la fête avec un but chacun.

Marc-André LeCouffe a privé Zachary Emond d’un blanchissage à mi-chemin au deuxième vingt, lors d’un avantage numérique.

Emond a effectué 16 arrêts et il montre un dossier de 17-1-0 cette saison. Le gardien recrue du Titan Tyriq Outen a souffert pendant toute la partie, faisant face à pas moins de 57 tirs.

Phoenix 2 – Mooseheads 8

Raphaël Lavoie et Samuel Asselin ont mené la charge pour les Mooseheads de Halifax, qui ont écrasé le Phoenix de Sherbrooke 8-2.

Asselin a enregistré un tour du chapeau en plus d’ajouter deux aides alors que Lavoie a conclu la rencontre avec un but et quatre mentions d’assistance. Asselin avait obtenu quatre points dans une victoire contre les Tigres de Victoriaville, la veille.

Justin Barron a connu une bonne soirée de travail, récoltant un but et deux aides. Xavier Parent, Keith Getson et Arnaud Durandeau ont aussi touché la cible pour les Mooseheads, qui ont signé un deuxième gain de suite.

Samuel Poulin et Michaël Kemp ont répliqué pour le Phoenix, qui a perdu une deuxième partie consécutive.

Le gardien recrue Cole McLaren a effectué 20 arrêts dans la victoire des Mooseheads. Dakota Lund-Cornish a amorcé l’affrontement pour le Phoenix, mais il a cédé six fois en 32 lancers. En relève, Thommy Monette a alloué deux buts en 13 tirs.

Océanic 6 – Saguenéens 2

Une poussée de cinq buts sans riposte de l’Océanic de Rimouski a aidé l’équipe à disposer des Saguenéens de Chicoutimi au compte de 6-2.

Tirant de l’arrière 2-1 au deuxième tiers, l’Océanic a vu Radim Salda, Vincent Martineau, Dmitry Zavgorodniy, Anthony Gagnon et Carson MacKinnon toucher la cible.

Jimmy Huntington a aussi enfilé l’aiguille pour l’Océanic, qui a remporté une huitième partie de suite. Alexis Lafrenière a ajouté deux assistances à sa fiche.

Gabriel Villeneuve a ouvert le pointage et Vladislav Kotkov a propulsé les Saguenéens en avant, mais l’attaque est tombée à plat par la suite. Zachary Lavigne et Hendrix Lapierre ont préparé les deux buts de leur formation.

Colten Ellis n’a pas été testé et il a réalisé 17 arrêts dans la victoire, dont seulement quatre en troisième période. À l’autre bout de la patinoire, Alexis Shank a reçu beaucoup de caoutchouc, donnant six buts en 41 lancers.

Islanders 4 – Wildcats 3 (Fus.)

Nikita Alexandrov a été l’unique marqueur en tirs de barrage et les Islanders de Charlottetown sont venus de l’arrière pour vaincre les Wildcats de Moncton 4-3.

Alexandrov, un espoir au prochain repêchage de la LNH, a déjoué Francis Leclerc lors de la première vague de tireurs. Matthew Welsh a fait le travail devant le filet en bloquant les trois tentatives des Wildcats.

En temps réglementaire, Alexandrov a participé à tous les buts des Islanders, trouvant lui-même le fond du filet à une reprise. Kevin Gursoy et Colin Van Den Hurk ont également fait scintiller la lumière rouge.

Jakob Pelletier a inscrit deux buts alors que Charles-Antoine Giguère a noirci la feuille de pointage une fois pour les Wildcats, qui menaient 3-1 en troisième période.

Welsh a réalisé 21 arrêts pour les Islanders alors que Leclerc a repoussé 29 rondelles pour les Wildcats.

Sea Dogs 0 – Remparts 1

Andrew Coxhead a touché la cible au deuxième vingt et ce fut suffisant pour permettre aux Remparts de Québec de blanchir les Sea Dogs de Saint-Jean 1-0.

Coxhead a accepté une belle passe de Matthew Grouchy et il est parvenu à tromper la vigilance de Zachary Bouthillier, qui s’était déplacé latéralement.

Carmine-Anthony Pagliarulo n’a eu besoin que de 16 arrêts pour enregistrer un premier jeu blanc en carrière dans la LHJMQ. Les Remparts ont gagné un troisième match de suite.

Bouthillier a connu un bon départ en bloquant 24 rondelles, mais les Sea Dogs ont baissé pavillon pour une septième fois consécutive.

Olympiques 6 – Foreurs 2

Iaroslav Likhachev a réussi un premier tour du chapeau dans la LHJMQ et les Olympiques de Gatineau ont battu les Foreurs de Val-d’Or 6-2.

Likhachev a marqué deux buts en première période et il a attendu en fin de troisième engagement avant de compléter son premier tour du chapeau dans le circuit Courteau, à son 39e match.

Zachary Fortin, Manix Landry et Darick Louis-Jean ont aussi fait bouger les cordages pour les Olympiques, qui ont remporté une deuxième sortie consécutive.

Félix Boivin et Nicolas Ouellet ont offert les réussites aux Foreurs, qui n’ont pas connu la victoire à leurs six dernières parties.

Le gardien recrue des Olympiques Rémi Poirier a stoppé 37 tirs pour signer un deuxième gain en carrière dans la LHJMQ. Mathieu Marquis a permis trois buts en 24 lancers devant la cage des Foreurs avant de laisser sa place à Jonathan Lemieux, qui a cédé deux fois en 10 tirs.

Armada 6 – Cataractes 8

Jérémy Martin a amassé quatre points, dont deux buts, et les Cataractes de Shawinigan sont venus à bout de l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 8-6.

Les Cataractes menaient 8-3 au troisième engagement, mais leur indiscipline a permis à l’Armada de trouver le fond du filet trois fois avec un joueur en plus, donnant espoir à la troupe des Basses-Laurentides.

Mikael Robidoux a contribué offensivement grâce à un but et deux assistances. Mavrik Bourque, Valentin Nussbaumer et Vincent Senez ont tous les trois obtenu un but et une aide alors qu’Anthony Imbeault a noirci la feuille de pointage à une occasion pour les Cataractes.

Tyler Hylland, par deux fois, Luke Henman, qui a ajouté trois mentions d’assistance, Simon Pinard, Antoine Rochon et Miguël Tourigny ont enfilé l’aiguille pour l’Armada.

Justin Blanchette a gardé le fort pour les vainqueurs même s’il a accordé six buts et il a conclu le duel avec 42 arrêts. Brendan Cregan a été chassé après avoir donné cinq buts en 15 tirs. En relève, Samuel Boileau a repoussé neuf des 12 lancers dirigés vers lui.