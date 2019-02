DRESDE, Allemagne — Kim Boutin, Charle Cournoyer et Charles Hamelin ont offert chacun une médaille d’argent à l’équipe canadienne à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Dresde, en Allemagne.

Boutin, de Sherbrooke, a été devancée par la Sud-Coréenne Kim Ji-yoo au 1500 mètres. La Néerlandaise Suzanne Schulting a complété le podium.

«Je suis vraiment satisfaite de cette course-là où il y avait de grosses têtes d’affiche! a commenté Boutin. J’ai appris et j’ai réussi à garder mon énergie jusqu’à la fin. C’est du progrès de A à Z.»

La triple médaillée des Jeux olympiques de Pyeongchang a ajouté qu’elle a passé moins de temps en tête du peloton, ce qui lui a laissé plus d’énergie pour les fins de course.

Chez les hommes, les Sud-Coréens ont une fois de plus été aux avant-postes au 1500m où Kim Gun-woo a été sacré champion. Hamelin, de Sainte-Julie, a devancé un autre sud-coréen, Lim Hyo-jun, pour terminer deuxième.

«Nous avons eu beaucoup de rattrapage à faire en début de saison et là, de voir qu’on s’en va dans la bonne direction, c’est vraiment plaisant pour moi et pour l’équipe», a commenté le vétéran de l’équipe canadienne.

Steven Dubois, de Terrebonne, a effectué une belle remontée pour finir à la quatrième place, à 0,041 seconde du troisième rang.

Placé en queue de peloton pendant une bonne partie du 1000 m, Cournoyer a conclu la course au sein du trio de tête. Le Bouchervillois est remonté à la troisième place avec deux tours à faire et il a étiré la jambe au maximum à l’arrivée pour souffler la médaille d’argent, par quatre millièmes de seconde, au Sud-Coréen Hong Kyung-hwan. La victoire est allée à l’autre Sud-Coréen, Hwang Dae-heon.

«C’est mon meilleur 1000 mètres cette saison. J’étais confiant et je savais que j’avais les jambes pour me rendre jusqu’à la fin», a expliqué Cournoyer.

Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, et Cédrik Blais, de Châteauguay, ont tous deux été stoppés en quarts de finale et ont pris respectivement les 14e et 16e échelons.

Au relais messieurs, Cournoyer, Hamelin, Dion et Girard ont fini en tête de leur demi-finale, ce qui permettra au Canada de participer à la finale A, dimanche. Alyson Charles, Courtney Lee Sarault, Kasandra Bradette et Kim Boutin ont aussi assuré l’équipe canadienne d’une place en grande finale grâce à leur deuxième place en demi-finale.

Finalement, Blais, Gagnon, Boutin et Girard ont qualifié l’équipe canadienne pour la finale B du relais mixte.