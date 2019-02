ROUYN-NORANDA, Qc — Joël Teasdale a touché la cible à deux reprises en avantage numérique et les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu raison des Olympiques de Gatineau par la marque de 3-1, samedi soir, à l’Aréna Iamgold.

Teasdale, qui a été acquis de l’Armada de Blainville-Boisbriand avant la date butoir des échanges, ne semble pas trop s’ennuyer de son ancienne formation. L’attaquant de 19 ans a amassé 11 buts et 20 points en 13 parties avec les Huskies.

La troupe de Mario Pouliot semble pour sa part assez à l’aise à son domicile, où elle n’a pas perdu depuis le 24 octobre, soit à ses 17 dernières sorties. Parallèlement, l’équipe de l’Abitibi a signé une 14e victoire de suite et trône aisément au sommet du classement général du circuit Courteau.

Outre Teasdale, Félix Bibeau a enfilé l’aiguille pour les Huskies, qui possèdent une avance de 13 points devant les Voltigeurs de Drummondville au premier rang de l’Association Ouest. Alex Beaucage a récolté deux mentions d’assistance.

Giordano Finoro a été l’auteur de l’unique but des Olympiques, qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin.

Samuel Harvey a connu une petite soirée de travail entre les poteaux des Huskies et il n’a eu qu’à stopper 15 rondelles pour obtenir une 27e victoire cette saison.

Creed Jones a pour sa part mérité les encouragements de ses coéquipiers, n’allouant que trois buts en 52 tirs pour les Olympiques.

Saguenéens 0 – Drakkar 5

Yaroslav Alexeyev a fait bouger les cordages à deux reprises et Alex D’Orio a repoussé 20 rondelles pour permettre au Drakkar de Baie-Comeau de blanchir les Saguenéens de Chicoutimi 5-0.

C’était la première fois de la saison que D’Orio réussissait un jeu blanc.

Nathan Légaré a enfilé son 37e but de la saison pour se hisser à trois buts de Samuel Asselin des Mooseheads d’Halifax, qui est le meilleur marqueur du circuit Courteau.

Thomas Éthier et Pascal Corbeil ont également fait scintiller la lumière rouge du côté du Drakkar, qui a remporté neuf de ses 10 derniers matchs.

Chez les Saguenéens, Daniel Moody a réalisé 45 arrêts dans la défaite.

Mooseheads 4 – Wildcats 2

Jared McIsaac a enfilé l’aiguille en plus de se faire complice de tous les autres buts des siens et les Mooseheads d’Halifax ont défait les Wildcats de Moncton 4-2.

Samuel Asselin a inscrit le but gagnant, son 40e de la campagne, en début de troisième période, après que Raphaël Lavoie eut créé l’égalité alors qu’il restait 39 secondes à faire avant le deuxième entracte. Il a également orchestré le but de McIsaac au premier engagement.

Asselin est le meilleur marqueur du circuit Courteau.

Keith Getson a également fait mouche en troisième période pour les Mooseheads, qui ont signé une troisième victoire d’affilée. De l’autre côté de la patinoire, Alexis Gravel a réalisé 20 arrêts.

Mika Cyr et Jeremy McKenna, en avantage numérique, ont tous les deux répliqué en deuxième période pour les Wildcats. Ils ont également ajouté une mention d’aide à leurs fiches respectives.

Francis Leclerc a bloqué 26 tirs dans une cause perdante.

Océanic 6 – Remparts 0

Tristan Bérubé a été parfait devant 24 tirs et l’Océanic de Rimouski a blanchi les Remparts de Québec 6-0 pour signer une neuvième victoire de suite.

Bérubé, qui a été acquis des Olympiques de Gatineau avant la date limite des échanges, a savouré un premier jeu blanc dans l’uniforme de l’Océanic et un quatrième en carrière dans la LHJMQ.

D’Artagnan Joly et Dmitry Zavgorodniy ont tous les deux marqué deux buts pour les hommes de Serge Beausoleil, qui ont gagné 12 de leurs 13 dernières sorties. Nathan Ouellet et Jimmy Huntington ont aussi trouvé le fond du filet.

Les Remparts ont vu leur séquence de trois victoires être freinée.

Après avoir blanchi les Sea Dogs de Saint-Jean la veille, Carmine-Anthony Pagliarulo a été chassé du match après avoir alloué quatre buts en 23 lancers. En relève pour les Remparts, Kyle Jessiman a cédé deux fois en huit tirs.

Tigres 3 – Screaming Eagles 2 (Fus.)

Egor Serdyuk a marqué tous les buts des siens, même celui en tirs de barrage, et les Tigres de Victoriaville ont défait les Screaming Eagles du Cap-Breton 3-2.

Lors de la deuxième ronde de la fusillade, Serdyuk a déjoué William Grimard. Tristan Côté-Cazenave a par la suite stoppé la tentative d’Egor Sokolov pour confirmer la victoire des Tigres.

Serdyuk a permis aux Tigres de prendre les devants 2-0 avant la fin du premier tiers, touchant la cible deux fois en avantage numérique dans un intervalle de 64 secondes.

Derek Gentile a réduit l’écart au deuxième vingt et Mitchell Balmas a créé l’égalité en début de troisième période. Les Screaming Eagles ont malgré tout perdu pour une première fois en six parties.

Côté-Cazenave s’est signalé dans la victoire, repoussant 41 des 43 lancers dirigés vers lui pour la troupe de Victoriaville. Grimard a conclu la rencontre avec 25 arrêts devant le filet des Screaming Eagles.

Phoenix 6 – Islanders 4

Le Phoenix de Sherbrooke a inscrit les cinq premiers buts du match et il a tenu le coup pour vaincre les Islanders de Charlottetown 6-4.

Le Phoenix menait 5-0 en troisième période quand les Islanders ont ouvert les valves. Ils ont marqué quatre buts et décoché 25 lancers, mais ce ne fut pas suffisant pour porter à trois leur série de victoires.

Félix Robert et Alex-Olivier Voyer ont tous les deux conclu l’affrontement avec un but et deux mentions d’assistance alors que Samuel Poulin et Bobby Dow ont obtenu un but et une aide chacun. Ryan DaSilva et Jaxon Bellamy ont fourni les autres réussites au Phoenix.

Hunter Drew, Brett Budgell, Thomas Casey et Lukas Cormier ont répliqué pour les Islanders.

Dakota Lund-Cornish a réalisé 37 arrêts entre les poteaux du Phoenix après avoir été chassé du filet la veille. Matthew Welsh a bloqué 16 des 22 rondelles dirigées vers lui.

Sea Dogs 1 – Armada 5

Antoine Demers a enregistré un deuxième tour du chapeau en un mois et l’Armada de Blainville-Boisbriand a disposé des Sea Dogs de Saint-Jean par la marque de 5-1.

Demers, qui a inscrit 30 buts en 182 matchs dans la LHJMQ, a réussi la moitié de sa production offensive de la saison 2018-19 lors de ces deux parties.

Tyler Hylland a brisé l’égalité lors de la période initiale et Simon Pinard a enfilé l’aiguille pour un troisième match de suite pour l’Armada.

Brady Burns a privé Brendan Cregan d’un blanchissage lorsqu’il a fait bouger les cordages dans les dernières minutes du premier engagement. Les Sea Dogs ont encaissé un huitième revers consécutif.

Cregan a effectué 30 arrêts et il a signé un quatrième gain avec l’Armada. Mikhail Denisov, qui jouait contre une de ses anciennes équipes, a permis quatre buts en 36 lancers devant la cage des Sea Dogs.

Titan 3 – Foreurs 4

Maxence Guenette a dénoué l’impasse en faisant scintiller la lumière des buts avec un peu moins de six minutes à écouler en troisième période et les Foreurs de Val-d’Or sont venus de l’arrière pour finalement l’emporter 4-3 devant le Titan d’Acadie-Bathurst.

Les hommes de Pascal Rhéaume ont enfilé trois buts au troisième engagement pour surmonter un déficit de 3-1.

Il s’agit d’une deuxième victoire en 10 matchs pour la troupe de l’Abitibi-Témiscamingue.

Julien Tessier a amorcé la remontée des siens en enfilant son deuxième but de la rencontre en avantage numérique après seulement 1:05 au troisième tiers. Jacob Gaucher a égalé le pointage à 10:17, avant que Guenette ne donne la victoire aux Foreurs.

Jonathan Lemieux s’est ressaisi après avoir concédé trois buts et a stoppé 23 lancers.

Anderson MacDonald, Jesse Sutton et William Champagne avaient permis au Titan de se forger une avance de deux buts tôt dans la rencontre.

Mark Grametbauer s’est imposé devant les Foreurs, faisant face notamment à 18 tirs au troisième vingt et a réalisé 31 arrêts au total.