COLUMBUS, Ohio — Vladimir Tarasenko a amassé un but et deux mentions d’aide et les Blues de St. Louis ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-2, samedi soir.

Ryan O’Reilly a ajouté un but et une assistance pour les Blues, qui disputaient un premier match en 10 jours. Oskar Sundqvist et Carl Gunnarsson ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs.

Le gardien recrue des Blues Jordan Binnington n’a pas alloué un but avant la troisième période et il a conclu la rencontre avec 18 arrêts. Il montre un dossier de 6-1-1 cette saison.

Oliver Bjorkstrand et Pierre-Luc Dubois ont répliqué pour les Blue Jackets, qui n’ont pas connu la victoire à leurs cinq dernières sorties et qui s’accrochent au dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est.

Artemi Panarin a préparé les deux buts des Blue Jackets alors que Joonas Korpisalo a repoussé 29 rondelles dans la défaite.