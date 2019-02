NEW YORK — Steven Stamkos a permis au Lightning de se forger une avance de trois buts en deuxième période, Louis Domingue a stoppé 31 lancers et la formation de Tampa Bay a tenu le fort pour finalement avoir le dessus 3-2 sur les Rangers de New York, samedi soir.

Yanni Gourde et Erik Cernak ont également fait mouche pour aider le Lightning, meilleure équipe du circuit Bettman, a mettre la main sur sa 39e victoire et à atteindre le plateau des 80 points.

Mats Zuccarello et Kevin Hayes ont touché la cible du côté des Rangers et Mika Zibanejad a amassé deux mentions d’aide. Henrik Lundqvist a conclu la rencontre avec 20 arrêts à son actif, alors que la formation new-yorkaise s’est inclinée pour la deuxième fois à son troisième match depuis le retour de la pause du match des étoiles.

Les Rangers ont eu la chance de niveler la marque lorsque l’ancien capitaine de l’équipe, Ryan McDonagh, a été pénalisé pour avoir fait trébucher, avec 5:51 à faire en troisième période. Les locaux n’ont toutefois pas été en mesure de diriger un tir vers le filet adverse.