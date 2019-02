DENVER — Jake Virtanen et Antoine Roussel ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide et les Canucks de Vancouver se sont rapidement forgé une avance pour défaire l’Avalanche du Colorado 5-1, samedi soir.

Brock Boeser, Nikolay Goldobin et Tyler Motte ont complété la marque du côté des Canucks. Jacob Markstrom a réalisé 34 arrêts pour permettre aux Canucks de conserver un dossier de 4-1-2 à ses sept derniers matchs.

Matt Calvert a inscrit le seul but de l’Avalance, alors que Semyon Varlamov a bloqué 21 tirs.

En vertu de cette victoire, les Canucks ont devancé l’Avalanche de deux points au classement de l’Association de l’Ouest. L’Avalanche n’a remporté que trois de ses 20 derniers affrontements.