FRISCO, Texas — Sergey Kovalev a parlé d’un coup chanceux pour expliquer sa défaite d’août dernier face à Eleider Alvarez. Le combat revanche semble lui avoir donné raison.

Kovalev (33-3-1, 28 K.-O.) a livré un combat méthodique et a signé une victoire par décision unanime sans équivoque face à Alvarez (24-1, 12 K.-O.).

Les trois juges ont octroyé des pointages de 116-112 (deux fois) et un insultant 120-108. Il est vrai qu’Alvarez n’a jamais trouvé la solution au mystère Kovalev dans cet affrontement.

À son 15e combat de championnat consécutif, Kovalev a été incisif au jab et il a été nettement plus actif qu’Alvarez, qui subit ainsi un premier revers en carrière et doit mettre une croix sur un lucratif contrat avec Top Rank et ESPN.

«Je ne me vois pas comme un perdant ce soir, mais je dois tout de même lui donner le mérite qui lui revient, a dit Alvarez. Il s’est amélioré depuis notre dernier affrontement.

«Je savais que si on allait jusqu’au bout, il allait être le favori. Je voulais mettre de la pression, mais je n’ai pas pu.»

Les quelques bons coups qui ont touché la cible de la part du Montréalais n’ont pas été suivis en combinaisons.

Kovalev n’a jamais été en danger dans ce combat, contrairement au premier affrontement à Atlantic City. Alvarez a par contre paru ébranlé en quelques occasions.

«Mon jab et mes coups en puissance de la main droite ont souvent touché, a analysé Kovalev après le combat. Mon entraîneur m’a dit de revenir à la base et c’est ce que j’ai fait.

«Je veux maintenant un combat d’unification. Je suis prêt pour n’importe qui dans la division.»