HAMAR, Norvège — Les Canadiennes Ivanie Blondin et Kaylin Irvine ont terminé au pied du podium dans leur épreuve respective, dimanche, à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste disputée à Hamar, en Norvège.

Blondin, d’Ottawa, a fini quatrième du 1500 m en une minute et 57,349 secondes. L’Américaine Brittany Bowe a triomphé en 1:55,892, devant les Hollandaises Lotte van Beek (1:56,132) et Joy Beune (1:57,151). Même si elle n’a pas obtenu de médaille, Blondin a enregistré son meilleur résultat en carrière dans cette épreuve sur le circuit de la Coupe du monde.

«J’ai été agréablement surprise par cette quatrième place, a déclaré Blondin. Je me suis beaucoup mieux sentie aujourd’hui sur la glace, techniquement et physiquement. Aucun doute, je m’en vais dans la bonne direction, juste à temps pour les Championnats du monde qui auront lieu la semaine prochaine.»

Quant à Irvine, de Calgary, elle a complété le 500 m en 38,214 secondes, signant elle aussi son meilleur classement en carrière sur cette distance. L’Albertaine a raté le podium par 0,13 seconde, après avoir terminé derrière l’Autrichienne Vanessa Herzog (37,612) ainsi que les Russes Angelina Golikova (37,901) et Olga Fatkulina (38,090).

Du côté masculin, Laurent Dubreuil, de Lévis, a pris le sixième rang après avoir affiché un temps de 35,013 secondes sur 500 m. Le Québécois a ainsi obtenu son deuxième top-10 de la fin de semaine dans cette distance.

Son compatriote Gilmore Junio, de Calgary, a terminé en septième place en 35,086 secondes, tandis que Christopher Fiola, de Montréal, a fini 20e en 35,666.

D’autre part, Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, a pris le 10e rang du 1500 m en 1:47,451. Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a pris la 17e place en 1:49,861 sur cette même distance.

Il s’agissait de la dernière Coupe du monde avant la tenue des Championnats du monde des distances individuelles, le week-end prochain à Inzell, en Allemagne. Cette compétition sera suivie des Championnats du monde de sprint à Heerenveen, aux Pays-Bas, les 23 et 24 février, et des Championnats du monde toutes distances, à Calgary, les 2 et 3 mars.