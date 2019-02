RALEIGH, N.C. — Derek Ryan, Elias Lindholm et Noah Hanifin ont tous marqué contre leur ancienne équipe et les Flames de Calgary ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 4-3, dimanche.

Il s’agissait aussi du retour en Caroline pour l’entraîneur-chef des Flames Bill Peters. Il avait quitté son poste pour joindre la formation de l’Alberta. Par la suite, les Flames avaient acquis Lindholm et Hanifin dans un échange et ils ont consenti un contrat à Ryan.

À leur premier match contre les Hurricanes, Lindholm, Ryan et Hanifin eu leur mot à dire lors de chaque but des Flames.

Lindholm a créé l’égalité en première période, Ryan a donné les devants aux siens en deuxième et il a mis la table pour le filet de Garnet Hathaway tandis que Hanifin a marqué le but victorieux au troisième engagement.

David Rittich a effectué 33 arrêts pour les Flames et il a porté à 9-1-1 sa fiche lors de ses 11 dernières sorties.

Sebastian Aho, Teuvo Teravainen et Dougie Hamilton ont tous amassé un but et une assistance pour les Hurricanes. Petr Mrazek a réalisé 28 arrêts.