Le joueur de centre du Canadien de Montréal, Max Domi, espère voir un athlète homosexuel se joindre à la Ligue nationale du hockey (LNH) «dans un futur rapproché», a-t-il confié lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle (TLMEP) dimanche soir.

«Si t’es capable de jouer, tu peux jouer, a-t-il tranché. À notre époque, il n’y a pas de jugement, que ce soit par rapport à la race, le sexe ou peu importe. Dans d’autres sports, des hommes s’affichent et c’est génial. Moi, je serai le premier à les accueillir.»

Questionné à savoir si un homosexuel serait intimidé ou insulté dans la ligue s’il s’affichait publiquement, Max Domi s’est fait catégorique: non. «Tout le monde dans la game serait ouvert à ça. C’est une question de respect, et il y a des limites à ce qu’on peut dire, donc non, il ne serait pas intimidé», a-t-il déclaré.

L’attaquant, qui est aussi impliqué avec le Movember et Bell Cause, dit vouloir faire quelque chose de sa voix publique. «Chacun a sa façon unique de faire une différence dans le monde. Moi, j’essaie de faire mon mieux pour que ça reste positif», a-t-il expliqué.

Peu de gens le savent, mais le meilleur pointeur du Tricolore doit composer avec des réalités bien différentes lors de sa préparation physique, lui qui est diabétique. «Il y a plusieurs choses à respecter. Si c’est juste un entraînement, je fais toujours la même formule. Mais pour les matchs, en fonction de l’heure, du lieu, ça change. Le plus important, c’est d’établir une routine, et ça m’oblige à me discipliner», a reconnu Max Domi.

«Ce qui est tough, c’est que personne peut vraiment te donner la marche à suivre, a-t-il toutefois reconnu. «Moi, j’ai trouvé ce qui fonctionnait et qui ne fonctionnait pas.»

Son chien, Orion, est d’ailleurs formé à reconnaître le taux de sucre dans son sang, même pendant la nuit. «On a dû prélever des échantillons de ma salive, et il est devenu habitué à l’odeur, a expliqué le joueur du CH. Si mon taux de sucre commence à baisser, il me réveille avant que ça ne devienne dangereux. Il est plus intelligent que moi.»

Celui qui a grandi avec un père qui était joueur des Maple Leafs de Toronto, Tie Domi, dit jouer pour le Canadien de Montréal «avec beaucoup de fierté». Il a affirmé que son équipe était «sur la bonne voie» cette année pour faire les séries éliminatoires.

«On a joué 51-52 parties, il en reste encore pas mal. Touchons du bois pour rester en santé. On travaille fort, il faut trouver des nouvelles façons de gagner des matchs devant nos fans», a renchéri le principal intéressé.

Le côté très «émotionnel» de son jeu lui vient probablement de son père, a par ailleurs reconnu Max Domi. «Ça fait partie du jeu. J’aime avoir du fun, j’aime gagner, mais en même temps, je pense que la ligne est mince. Sur la glace, on est adversaires, mais après, on va prendre une bière», a-t-il fait savoir.

Au-delà de son jeu, de sa fiche de points ou de sa carrière, l’attaquant a dit espérer pouvoir être un modèle pour plusieurs autres, après lui. «J’ai affronté plusieurs épreuves en étant enfant, donc je veux montrer aux jeunes que tout est possible, qu’il ne faut surtout pas lâcher», a conclu le hockeyeur âgé de 23 ans.