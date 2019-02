HELSINKI — Matti Nykanen, quadruple champion olympique de saut à ski, dont la vie personnelle a été marquée par des problèmes d’alcool, est décédé. Il avait 55 ans.

Nykanen, qui a également remporté sept médailles d’or aux Championnats du monde, est décédé dimanche, a fait savoir la Fédération internationale de ski (FIS). La cause du décès n’a pas été dévoilée immédiatement.

Nykanen est devenue une icône du sport en Finlande. Il avait 18 ans lorsqu’il a remporté sa première compétition à la prestigieuse tournée des quatre tremplins.

Il a remporté la médaille d’or au grand tremplin aux Jeux olympiques de Sarajevo en 1984 et il a obtenu trois médailles d’or quatre ans plus tard à Calgary, s’imposant au grand tremplin, au petit tremplin et par équipes.

«C’est une légende de son sport, a déclaré le président du Comité international olympique, Thomas Bach, dans un communiqué. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis.»

Nykanen a pris sa retraite en 1991 après avoir remporté un record de 46 épreuves individuelles de la Coupe du monde.

«Nykanen a été l’un de nos grands ambassadeurs de la discipline du ski en général, avec toutes les médailles et toutes les coupes remportées», a déclaré le président de la FIS, Gian Franco Kasper, présent aux championnats du monde de ski alpin à Are, en Suède.

Les succès sportifs de Nykanen ont toutefois été assombris par une vie personnelle troublée.

Il a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement pour comportement violent, dont une attaque au couteau en 2004 et une agression grave contre son épouse en 2009. Il a également commencé une carrière de chanteur après avoir pris sa retraite.