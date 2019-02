ARLINGTON, Va. — Les Capitals de Washington ont offert une prolongation de contrat de trois ans, d’une valeur de 3,3M$US, au gardien substitut Phoenix Copley.

Copley empochera un salaire de 1,1 million lors des trois prochaines saisons. Le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, en a fait l’annonce lundi.

Ce contrat, qui perdurera jusqu’à la saison 2021-22, soulève des questions quant aux plans des champions en titre de la Coupe Stanley. L’entente du gardien partant Braden Holtby prendra fin à la fin de la présente campagne et les Capitals ont toujours au sein de leur organisation l’espoir Ilya Samsonov et le choix de deuxième ronde de 2014 Vitek Vanecek.

Copley a dépassé toutes les attentes à sa première saison à titre de gardien numéro deux de la formation. Il présente un dossier de 10-5-3, en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 2,98 et un pourcentage d’arrêts de ,903. Âgé de 27 ans, le gardien originaire de North Pole, en Alaska, a amorcé la saison avec une moyenne de buts de 4,32 et un pourcentage d’efficacité de ,829, après avoir disputé deux rencontres avec les Blues de St. Louis.