TORONTO — Les Argonauts de Toronto se sont assuré des services du porteur de ballon Brandon Burks jusqu’en 2020, lundi.

Le joueur de 5 pieds 9 pouces et 208 livres devait obtenir son autonomie le 12 février.

Burks a amassé des gains de 283 verges par la course en huit matchs la saison dernière avec les Argonauts. Il a rejoint la formation torontoise après avoir passé la saison 2016 dans les rangs des Packers de Green Bay et des Jets de New York, disputant un seul match à titre de recrue.

Burks a porté l’uniforme de l’Université Troy, passant de la position de receveur à celle de porteur de ballon. En 45 rencontres universitaires, il a récolté 2253 verges et a inscrit 12 touchés, en plus t’ajouter 673 verges en 88 attrapés et trois majeurs.