HOUSTON — Le releveur Chris Devenski et les Astros de Houston ont évité l’arbitrage en s’entendant sur les termes d’un contrat d’un an, d’une valeur de 1,525 million $US.

L’entente comprend une clause optionnelle pour l’équipe de 5, 625 millions pour la saison 2020 et une autre option basée sur le nombre de matchs joués par Devenski, soit 2, 725 millions pour 50 matchs, 2,825 millions pour 60 matchs et 2,925 millions pour 68 matchs.

Devenski pourrait également empocher 100 000$ s’il remportait le trophée Cy Young, 75 000$ s’il terminait au deuxième rang des votes et 50 000$ s’il était relégué au troisième rang. Il obtiendrait aussi un bonus de 75 000$ s’il était nommé joueur par excellence de la Série mondiale.

Le lanceur a conclu la dernière saison avec un dossier de 2-3 et une moyenne de points mérités de 4,18. En 47 manches et un tiers, il a également retiré 51 frappeurs sur des prises en plus de concéder 13 buts sur balles.