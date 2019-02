ATLANTA — Sean McVay a eu très peu de mauvaises journées au cours de ses deux saisons à la tête des Rams de Los Angeles. Jusqu’au Super Bowl, il présentait un dossier presque sans faille.

Jusqu’à ce que Bill Belichick use de son génie et son équipe réussisse à contenir la redoutable offensive des Rams de Los Angeles.

Ce que McVay décidera pour la suite déterminera si les Rams sont toujours une puissance montante de la NFL ou un simplement autre candidat au titre brisé par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Après que la défensive de Belichick ait transformé l’attaque de McVay en la pire version jamais vue, le gourou offensif des Rams, âgé de 33 ans, était visiblement frustré et embarrassé. Sa mâchoire crispée lors des entretiens d’après-match témoignait également de sa détermination à ne jamais laisser ce scénario se reproduire.

«Ce qui est si difficile dans tout cela, c’est de la façon dont ça se termine, a déclaré McVay dimanche soir après que ses Rams n’aient pas réussi à marquer un touché pour la deuxième fois seulement en 36 matchs. Habituellement, si tu traverses des épreuves, tu as une chance de rebondir immédiatement. Cette défaite va nous coller à la peau. Ça frappe directement là où ça fait mal. Je suis encore un peu ébranlé, mais je l’ai tellement d’amour pour mes joueurs et mes entraîneurs, c’est là que c’est le plus difficile, parce que vous avez l’impression que vous n’avez pas fait votre part pour les aider à réussir.

«Ce sera une expérience très humiliante et difficile dont nous allons tirer des leçons. Mais nous devons démontrer que nous sommes faits fort mentalement et c’est tout ce que je sais faire.»

McVay aurait pu parler en partie pour se rassurer après avoir entraîné la deuxième équipe en 53 Super Bowls à échouer à marquer un touché. La défensive de la Nouvelle-Angleterre a semblé ébranler la confiance des Rams. Elle a limité la 11e équipe la plus performante en attaque de la NFL à 260 verges au sol, six premiers essais au cours des trois premiers quarts et le moins de points de l’ère McVay.

«C’est embarrassant, a déclaré le plaqueur Andrew Whitworth. Nous aurions presque préféré marquer des points et de perdre de cette façon, mais cela enlèverait tout ce que la défense a fait. Ils nous ont donné toutes les chances de gagner.»

McVay aura six mois pour trouver de nouvelles façons d’attaquer les stratégies défensives similaires utilisées à la fin de la campagne notamment par Detroit, Chicago et la Nouvelle-Angleterre pour museler le jeu des passes des Rams. Il s’efforcera également d’enseigner à Jared Goff à prendre de meilleures décisions sous la pression.

Le directeur général des Rams, Les Snead, aura beaucoup de pain sur la planche pour réussir à recruter de futurs joueurs autonomes et combler les postes vacants. Les Rams vont revenir une formation bourrée de talents, mais ils doivent évaluer si leur fiche de 4-3 lors de leurs sept derniers matchs de la saison était le signe de lacunes plus importantes.

Du point de vue financier, la fenêtre d’opportunité des Rams reste grande ouverte pendant au moins une saison supplémentaire avant que Goff obtienne une augmentation significative et consomme une plus grande partie de leur masse salariale en 2020.

Bien que les Rams souffrent, une franchise qui a connu 13 saisons consécutives de misère avant l’arrivée de McVay ne devrait pas paniquer après un revers au Super Bowl. D’autant plus qu’une grande partie de son noyau – le demi-offensif Todd Gurley, le joueur défensif par excellence du circuit Goodell Aaron Donald et les receveurs Brandin Cooks et Robert Woods — semble prêt à conclure des ententes à long terme.

«La première chose que Julian Edelman, m’a dite lorsque je l’avais félicité après le match c’est que nous allions connaître beaucoup de succès pendant longtemps», a déclaré Whitworth.

Ndamukong Suh, Lamarcus Joyner, Dante Fowler et Rodger Saffold figurent parmi les joueurs autonomes sans restrictions des Rams.

Bien que Suh aime Los Angeles, il pourrait probablement empocher plus ailleurs. Les Rams doivent penser à garder Fowler, qui souhaite clairement rester.

«Nous serons prêts l’année prochaine», a déclaré Fowler après le Super Bowl.

Le secondeur Cory Littleton est en tête de la liste des agents libres avec restrictions.

Ils attendront également la décision de Whitworth, le plus ancien joueur de ligne offensive de la NFL. Le plaqueur de 37 ans est encore en mesure d’impressionner, mais il ne s’est pas engagé à revenir dans le giron de l’équipe pour la troisième saison de son contrat, affirmant dimanche qu’il verra comment se déroulera la saison morte.

Alors que la défense pourrait nécessiter plusieurs changements, le destin de la ligne offensive des Rams est une des clés du succès de l’équipe. Aucun partant n’a raté un match à cause d’une blessure lors des deux saisons de McVay à la barre de l’équipe. Le centre John Sullivan aura 34 ans et Saffold aura 31 ans au moment d’amorcer le camp d’entraînement.

Quels que soient les changements apportés, les joueurs des Rams qui rentrent chez eux porteront la motivation de la défaite – tout comme McVay.

«Il n’y a pas d’autre moyen de le dire, a déclaré McVay. Je me suis fait déclasser.»