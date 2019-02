NEW YORK — Tyler Toffoli a fait vibrer les cordages à 25 secondes de la prolongation et les Kings de Los Angeles ont arraché une courte victoire de 4-3 aux Rangers de New York, lundi soir.

Le neuvième but de la saison de Toffoli s’est produit quelques secondes seulement après que l’attaquant des Rangers Mika Zibanejad eut décoché un tir qui s’est écrasé contre la tige derrière le gardien des Kings Jonathan Quick, à l’autre bout de la patinoire.

Toffoli a alors été rejoint par ses coéquipiers pour célébrer la victoire, tandis que le gardien des Rangers Henrik Lundqvist quittait son filet, visiblement dégoûté par la tournure des événements.

Adrian Kempe a réussi un doublé, et Anze Kopitar a complété la marque pour les Kings, qui ont marqué dans la dernière minute de jeu du troisième vingt ainsi que dans la première minute de la prolongation. Quick a conclu la partie avec 24 arrêts.

Zibanejad, Chris Kreider et Adam McQuaid ont trouvé le fond du filet pour les Rangers. Lundqvist a repoussé un total de 26 lancers.

Les Rangers venaient de subir une défaite de 3-2 contre le Lightning de Tampa Bay samedi soir, tandis que les Kings, la pire formation du circuit Bettman, disputait la deuxième rencontre d’un voyage de six matchs. Ils s’étaient inclinés 4-2 devant les Islanders de New York samedi soir.