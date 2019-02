MONTRÉAL – La Montréalaise Françoise Abanda, la Blainvilloise Aleksandra Wozniak et la Française Caroline Garcia bénéficieront des trois laissez-passer en vue de la Coupe Rogers présentée à Montréal.

Pour le tournoi des hommes qui se déroulera simultanément à Toronto, ce sont les Ontariens Frank Dancevic, Steven Diez, Peter Polansky et Denis Shapovalov qui ont obtenu l’invitation des organisateurs.

Le Canada sera donc représenté par au moins neuf joueurs aux tableaux principaux des tournois de Montréal et Toronto puisque Eugenie Bouchard, Milos Raonic et Vasek Pospisil y sont déjà qualifiés en vertu de leur classement mondial.

Abanda, 274e joueuse mondiale, est la deuxième meilleure joueuse de simple au Canada. En mars, l’athlète de 19 ans a été couronnée championne du Challenger d’Irapuato, au Mexique. Elle participera à la Coupe Rogers pour une troisième année consécutive et tentera d’accéder au deuxième tour pour la première fois.

Wozniak, ex-21e mondiale, espère retrouver la forme à la Coupe Rogers. Quart de finaliste à Montréal en 2012, elle n’a pas disputé beaucoup de tournois cette année à cause de blessures, mais elle a atteint les quarts de finale en Arizona, en février dernier.

Garcia, 32e et âgée de 22 ans, est une jeune étoile montante. La joueuse de Lyon a récolté deux titres de la WTA depuis le début de l’année, soit à Strasbourg et à Majorque. Elle occupe également le troisième rang mondial du double et compte six trophées cette année, dont celui de Roland-Garros.

Dancevic, au 232e échelon mondial, en sera à sa 14e participation au tableau principal de la Coupe Rogers. Cette année, le quart de finaliste de la Coupe Rogers de 2007 s’est qualifié pour deux tournois de l’ATP World Tour.

Diez, 190e mondial, connaît une excellente saison. Au début du mois, il s’est qualifié pour le tournoi du circuit 500 de l’ATP World Tour de Hambourg. De plus, il a récolté trois titres du circuit Futures et a été finaliste du Challenger de Moscou.

Polansky a signé une séquence victorieuse de 14 matchs cette saison sur le circuit professionnel canadien de l’ITF, récoltant les titres des Futures de Richmond et de Kelowna en plus d’être finaliste à Saskatoon. Il a aussi été quart de finaliste du Challenger de Winnipeg.

Quant à Shapovalov, il en sera à sa première présence à la Coupe Rogers. Le joueur de 17 ans a récemment remporté le titre junior à Wimbledon, devenant le troisième Canadien seulement à conquérir les grands honneurs du simple d’un tournoi junior du Grand Chelem.

Des laissez-passer ont également été octroyés pour les qualifications. À Montréal, la Blainvilloise Charlotte Robillard-Millette ainsi que les Ontariennes Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski et Carol Zhao seront de la partie. Deux autres invitations seront remises aux gagnantes d’un tournoi de préqualification se déroulant cette semaine au Stade Uniprix.

À Toronto, les laissez-passer ont été accordés au Montréalais Félix Auger-Aliassime, à Philip Bester, de North Vancouver, à l’Ontarien Brayden Schnur et à Benjamin Sigouin, de Vancouver.

La Coupe Rogers mettra en vedette les meilleures joueuses de la WTA du 22 au 31 juillet, au Stade Uniprix, à Montréal, alors que les joueurs de l’ATP seront au Centre Aviva de l’université York, à Toronto, du 23 au 31 juillet.