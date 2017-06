Que ce soit lors d’une sortie de fin de semaine ou d’un grand «road trip» à travers le Québec, voici quelques microbrasseries d’ici où vous devez absolument vous arrêter.

MAURICIE

À la fût – 670 rue Notre-Dame, Saint-Tite

La microbrasserie À la fût, de Saint-Tite, est l’endroit parfait pour se désaltérer au royaume du cowboy québécois (ils ont même quelques tabourets où on peu s’asseoir sur des selles). Toutes les bières sont bonnes.

Suggestion bière: Pale Ale américaine sûre.

BAS-SAINT-LAURENT

Tête d’allumette – 265 route 132 Ouest, Saint-André de Kamouraska

Bonne bouffe, excellente bière et terrasse avec vue sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, que demander de plus? La Tête d’allumette est une escale obligatoire pour tout voyageur du Bas-Saint-Laurent. Et après une ou deux pintes, l’arrêt à la salle de bain est agrémenté par la tapisserie d’extraits de bande-dessinée de notre enfance: Lucky Luke, Pif et Hercule, tout y est!

Suggestion bière: Blanche tête et les sept grains

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Riverbend – 945, avenue Sicard, Alma

Il était temps qu’Alma ait sa microbrasserie et grâce à Riverbend, la ville en a une, et une bonne en plus! Sébastien Morasse brasse des bières de style anglaises avec les produits de la région. Un arrêt à la boutique attenante à la brasserie s’impose pour faire le plein. On achète quoi? Une Berliner Weisse à la camerise aux herbes boréales pour un goût régional ou une Bitter Rousse, qui, avec son 3,8% d’alcool, est parfaite pour un après-midi à la plage. Tant qu’à y être, on repart avec des saucisses faites en collaboration avec l’Orée des champs, un restaurant de la région, qui élève aussi des agneaux, qui mangent eux les drêches de la micro.

Voie Maltée – 2509, rue Saint-Dominique, Jonquière ou 777, boulevard Talbot, Chicoutimi

La microbrasserie donne l’impression d’être dans une grande taverne chaleureuse. Le meilleur endroit pour se réchauffer quand il fait -40°C en février. En plus on y offre d’excellentes bières.

Suggestion bière: Ambiguë

CAPITALE-NATIONALE

La Barberie – 310, rue Saint-Roch, Québec

Ne vous laissez pas tromper par les alentours peu invitants de La Barberie. Cette brasserie est un vrai trésor au coeur d’un quartier industriel du quartier Saint-Roch. Bonnes bières et ambiance relaxe vous y attendent. C’est aussi à quelques pas de la gare de bus et de train, alors même de passage dans la vieille capitale, il n’y a aucune excuse possible de ne pas y faire un tour!

Suggestion bière: Un carrousel de galopins vous promet une dégustation mémorable.

ESTRIE

Moulin 7 – 294 boulevard Saint-Luc, Asbestos

Les six moulins de la mine Jeffrey ont peut-être arrêté de tourner, mais leur l’héritage vit toujours au pub de Moulin 7 qui a intégré plusieurs éléments de cette mine d’Asbestos dans leur mobilier. Une autre bonne raison de s’y arrêter pour une bonne bière.

Suggestion bière: Blanche aux baies de surreau

Le Grimoire microbrasserie – 223, rue Principale, Granby

Fondée en 2004, la microbrasserie offre une gamme de bière très relevée brassée sur place.

Brasserie Dunham – 3809, rue Principale, Dunham

En opération depuis 2011, la microbrasserie propose une ambiance décontractée dans un lieu située en plein cœur du village de Dunham. ***

Suggestion bière: Leo’s early Breakfast IPA

À l’Arbordage – 10, rue Principale, Sutton

Nouvelle venue en Estrie, la microbrasserie offre une environnement où règne la bière maison et la bonne bouffe.

Microbrasserie Auberge Sutton Bouërie – 27, rue Principale, Sutton

On peut manger, boire et même dormir sur place. Une jeune microbrasserie lancée par 4 jeunes entrepreneurs en 2015. ***

Suggestion bière: Session Abenakis



Farnham Ale & Lager – 401, boulevard Normandie Nord, Farnham

La microbrasserie brasse des affaires et de la bière depuis 2013. Ces bières artisanales ont gagné de nombreux prix au Canada et à l’étranger. De la Pilsner impériale en passant par la Double IPA 128, la Ale écossaise et belge et bien d’autres, le brasseur propose une pléiade de brassées pour tous les goûts. Elles se dégustent sur place du jeudi au dimanche.



Microbrasserie Coaticook – 1007 rue Child, Coaticook

Neuf bières, dont l’Abysse de la Gorge (stout à 5,5 % et la Cleveland (Scotch Ale à 4,8 %) plus bières saisonnières aux canneberges, pommes, citrouilles et érables.

Terrasse où l’on peut boire et manger

Située face à la Laiterie Coaticook



Microbrasserie La Memphré – 12, rue Merry Sud, Magog

Terrasse où l’on peut boire et manger, vue sur la rivière Magog et le lac Memphrémagog, en plein centre-ville.

Sept bières, dont La Pointe Merry (IPA 6,5 %) et la Kilt (Scotch Ale 7,5 %)

Siboire – 80, rue du Dépôt ou 40, boul. Jacques-Cartier Sud à Sherbrooke et 5101 Boul St-Laurent, Montréal

Le Siboire ne distribue pas ses produits dans les magasins de bière spécialisés du Québec. Donc, jusqu’à l’ouverture du pub à Montréal en mai 2017, leurs produits étaient une exclusivité sherbrookoise. Une autre bonne raison d’aller leur rendre visite est le superbe décor (dont un immense ventilateur!) de la succursale du dépôt, construite dans l’ancien gare de train de Sherbrooke.

MONTRÉAL

MaBrasserie – 2300 rue Holt

Situé dans Rosemont ce grand salon de dégustation (plus de 200 places) permet de boire des bières brassées par les différents membres de cette coop brassicole, dont l’Isle de Garde, le Brouhaha et Harricana.

Suggestion bière: Pilz (en version blonde ou foncée)

Station Ho.st – 1494 Ontario Est

Vitrine de la brasserie Hopfenstark à Montréal, la station Ho.st est un bar très épuré où la bonne bouffe côtoie la bonne bière. Un vrai petit bijou dans le quartier Centre-Sud.

Suggestion bière: Saison station 7

Dieu du ciel ! – 29 Laurier Ouest, Montréal ou 259 rue de Villemure, Saint-Jérôme

C’est un classique, mais c’est toujours agréable de se retrouver au pub de Dieu du Ciel! pour une bière (ou plusieurs). On en profite pour goûter les bières qui ne sont pas embouteillées et les recettes en création.

Suggestion bière: Ultra Mosaika

OUTAOUAIS

Gainsbourg – 9 rue Aubry, Gatineau

Puisque les produits de Gainsbourg ne sont pas offerts sur une base continue en bouteille, un petit détour par cette microbrasserie du vieux Hull s’impose.

Suggestion bière: Orange Tie Wrap

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Le trèfle noir – 145 avenue Principale, Rouyn-Noranda

Ce sympathique bar de Rouyn est un incontournable de la région de l’Abitibi pour ce qui est de la bière. L’ambiance est très décontractée, parfaite pour une discussion autour d’une pinte.

Suggestions bière : La California (en été)



GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Pit Caribou – 27, rue de l’Anse, L’Anse-à-Beaufils / 951, Rachel Est, Montréal

Si vous passez dans le coin de Percé, un arrêt chez Pit Caribou est de mise. Si c’est trop loin pour vous, il y a toujours le pub de Montréal.

Suggestion bière: Gose IPA du Barachois

Auval – 397, route des Pères Val d’Espoir

On ne peut pas boire sur place chez Auval, mais sa bière rare et très prisée vaut assurément le coup de faire un détour par le magasin estival nouvellement ouvert

Suggestion bière: Arrière-Pays Grisette

Le Naufrageur – 586 boul. Perron, Carleton-sur-Mer

Autre arrêt incontournable pour les amateurs de houblons en voyage en Gaspésie, le Naufrageur est un vrai lieu de party qui accueille de nombreux spectacles.

Suggestion bière : Étape du Phare (en été)

MONTÉRÉGIE

Lagabière – 167, rue Richelieu, Saint-Jean sur Richelieu

Suggestion bière: Southshore IPL



Microbrasserie Maltéus – 5, rue Victoria Est, Salaberry-de-Valleyfield

Cette microbrasserie campivallensienne produit une quinzaine de bières en fût de divers types, ainsi que huit autres offertes en cruchons réutilisables.

Ferme-Brasserie Schoune – 2075 chemin Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe

Détenteur de nombreux prix internationaux, le sommelier en bière Patrice Schoune brasse des bières de type belge disponibles dans plusieurs points de vente, ainsi qu’à ses installations. Ses recettes de bière utilisent naturellement une majorité de produits issus directement de sa ferme (orge, blé, avoine et houblon).

Brasserie du Bois blanc – 518 rue Main, Hudson

Lieu idéal pour une dégustation de différents types de bière brassées sur place ou offertes pour apporter en cruchons réutilisables.

Brasserie St-Antoine-Abbé – 3299, route 209, Saint-Antoine-Abbé

Bières au miel disponibles sur place en divers arômes, de même que des hydromels et du miel fabriqué sur place. Leur trait commun d’une grande importance est qu’elles sont toutes refermentées en bouteille.