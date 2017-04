Etsy, le site de vente d’objets vintage et/ou faits à main, publie chaque année son classement des tendances les plus populaires à venir en matière de mariage, selon ce que ses visiteurs recherchent le plus.

Voici donc ce qui fera fureur dans les mariages en 2017:

Les robes de mariée de couleur

Pourquoi ne pas essayer d’habiller les demoiselles d’honneur en blanc et de choisir une robe de mariée de couleur? C’est ce que plusieurs mariées qui magasinent sur Etsy semblent faire. Osez les robes de couleur pêche, prune ou même à motifs fleuris.

Les pierres de naissance

Selon Etsy, les recherches pour une bague de fiançailles qui sortent de l’ordinaire sont plus fortes que jamais. Les futures mariées préfèrent troquer le diamant pour leur pierre de naissance. Elles aiment aussi les montures en or rose plutôt qu’en or blanc.

Les bars à cadeaux pour invités

Les bars à cadeaux sont de plus en plus populaires auprès des mariés. C’est facile pour eux puisque leurs invités peuvent choisir ce qui fera leur bonheur. Des exemples? Des bars à biscuits, des bars à desserts et même un assortiment de chandelles.

Le cadeau instantané et personnalisé

Allez plus loin que le photomathon: offrez la possibilité à vos invités de repartir avec un souvenir personnalisé. En effet, sur Etsy, la demande pour les cadeaux personnalisés est en forte augmentation. Pensez à un marque-place souvenir ou à un portrait dessiné à la main.

La papeterie noire mat

Sur Etsy, les objets de couleur noire mat ont la cote. En effet, les marque-place, invitations et papeterie en tous genres de couleur noire sont très populaires en 2017. À essayer dans son bouquet, aussi!

Etsy prévoit qu’une des tendances de 2018 sera les combipantalons pour les demoiselles d’honneur. Seul l’avenir nous dira si cette tendance se matérialisera!