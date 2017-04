Montréal arrive au 15e rang sur 100 des villes qui comblent le plus les attentes des jeunes de la génération Y, pour y vivre ou y voyager, selon des données compilées par Nestpick et diffusées mercredi.

C’est Amsterdam, aux Pays-Bas, qui se hisse au premier rang. Le top cinq est composé ensuite de Berlin (Allemagne), Munich (Allemagne), Lisbonne (Portugal) et Anvers (Belgique).

Pour effectuer cette étude, le site de comparaison des prix des logements meublés à louer en Europe Nestpick a évalué 16 critères, couvrant les thèmes de l’économie (emploi et présence de startups), des services (logement, transport, accès à la contraception, etc.), de l’égalité (égalité des sexes, tolérance à l’immigration et ouverture LGBT) et du divertissement (vie nocturne, prix de la bière et festivals).

Montréal a récolté 98,50 points, alors que Amsterdam en possède 108,80.

Au Canada, Vancouver (10e place), Toronto (24e place) et Ottawa (36e place) se glissent aussi dans le palmarès.

Les 15 premières positions:

1. Amsterdam (Pays-Bas)

2. Berlin (Allemagne)

3. Munich (Allemagne)

4. Lisbonne (Portugal)

5. Anvers (Belgique)

6. Barcelone (Espagne)

7. Lyon (France)

8. Cologne (Allemage)

9. Paris (France)

10. Vancouver (Canada)

11. Lille (France)

12. Zurich (Suisse)

13. Valence (Espagne)

14. La Haye (Pays-Bas)

15. Montréal (Canada)