À chaque saison estivale, une chanson se démarque de toutes les autres et finit par être sacrée chanson de l’été par les radiodiffuseurs.

Cette chanson est un hit qu’on entend partout, sur les terrasses, sur le bord de la piscine et, surtout, sur toutes les chaînes radio.

Voici la chanson qui était numéro un à chaque année lors des 10 dernières années en date du 1er juillet, dans les palmarès américains.

Vous en souveniez-vous?

2007: Umbrella – Rihanna

2008: I Kissed a Girl – Katy Perry

2009: Boom Boom Pow – Black Eyed Peas

2010: California Gurls – Katy Perry & Snoop Dogg

2011: Rolling in the Deep – Adele

2012: Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen

2013: Blurred Lines – Robin Thicke & T.I. & Pharrell

2014: Fancy – Iggy Azalea & Charli XCX

2015: See You Again – Charlie Puth & Wiz Khalifa

2016: One Dance – Drake & WizKid & Kyla

2017… Un petit deux que cette année ce sera la chanson Despacito qui remportera le titre de la chanson de l’été?