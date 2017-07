Est-ce le 375e anniversaire de Montréal qui active la fibre entrepreneuriale des restaurateurs? Une chose est sûre, les restaurants ont poussé comme des champignons ces derniers temps dans la métropole. Métro en a répertorié quelques-uns à essayer au cours de la saison chaude (et après).

Nouveaux restaurants dans l’ouest de la ville

Ça bouge dans l’ouest de la ville, du Vieux-Montréal au Sud-Ouest, en passant par Griffintown et Pointe-Saint-Charles, les nouvelles adresses sont nombreuses.

Miel

2194, rue Centre (à Pointe-Saint-Charles)



Le chef Hakim Chajar, que l’on a connu dans l’émission Les Chefs! en 2012 a enfin son propre restaurant, après être passé par (feu) le Laurea et dernièrement au Chambre à part. Dans son restaurant, le chef Chajar veut offrir une «cuisine à [s]on image», une cuisine de saison avec, on présume, une petite touche marocaine.

Perles et Paddock

403, rue des Seigneurs (à Griffintown)



Le menu dégustation 7 services du p’tit nouveau de Griffintown met l’eau à la bouche et fait la place belle aux légumes, aux fruits de mer et aux autres produits de saison. Si l’on souhaite manger plus léger, le menu brasserie regorge lui aussi de jolis plats, avec un choix intéressant pour les végétariens.

Pastaga snack-bar et vins nature

400, rue de la Commune Ouest (au 2e étage du Marché des Éclusiers)



Le petit frère du Pastaga du boulevard Saint-Laurent, version snack-bar, s’est installé dans le Vieux-Port au fort joli Marché des Éclusiers. Martin Juneau et Louis-Philippe Breton se sont associés au chef Alexandre Loiseau (anciennement du Cocagne) et offrent des petits plats parfaits pour l’apéro, avec une sélection de vins nature. Bon à savoir: du lundi au mercredi, les huîtres sont à 1$!

Monopole

782, rue Wellington



À partir de 8h en semaine ou de 9h le week-end, le Monopole est un café. Du mardi au vendredi, dès 15h, il se transforme en buvette, avec de bons vins au verre et des petits plats pour les accompagner.

Elda

5206, boulevard Saint-Laurent



Le bistro n’est plus si nouveau, mais il n’en reste pas moins que c’est une belle adresse pour aller boire un bon cocktail ou un verre de vin, en se délectant de jolis plats à partager. Gabriel, l’un des copropriétaires (avec Grégory Paul du Mile-Ex, notamment) s’occupe de la salle (et du vin) et a tout plein de suggestions de bons jus abordables pour ses clients. Ses vins – dont la plupart sont biologiques ou biodynamiques –, c’est son père qui les importe, alors il les connaît bien! À manger, on peut se partager une assiette de charcuterie ou du gravlax maison, servi sur des blinis.

Pour le lunch

Au-delà du sandwich et de la salade, quelques bonnes adresses viennent d’ouvrir leurs portes pour un dîner des plus satisfaisants.

Il Miglio

5235, boulevard Saint-Laurent



Dans leur quatrième établissement, les restaurateurs derrière le Club Chasse et Pêche, le Filet et le Serpent, se lancent dans la pâte fraîche. Le menu, pour emporter ou pour manger sur place, dans le petit local de 25 place du Mile-End, est court, mais efficace. On passe au comptoir, comme à la cafétéria, avec notre plateau et on va s’asseoir avec notre magnifique plat de pâtes, notre petite carafe d’eau fraîche et notre petit pain du jour. (Et on peut même repartir avec un souper puisqu’il y a un petit frigo de prêt-à-manger!)

Foodchain

1212, rue McGill College

#beetandapplesalad #salad #healthylunch #montreal A post shared by 📍Montreal, Canada 🌈 (@tania.penn) on Jul 4, 2017 at 9:42am PDT

Le concept est simple: des légumes, des fruits, des herbes, coupés (dans un robot) et assemblés à dernière minute pour plus de fraîcheur. Charles-Antoine Crête et sa bande ne le cachent pas, ils souhaitent avec Foodchain, réinventer la restauration rapide et étendre leur concept à grande échelle. En attendant, il faut se rende au centre-ville pour goûter l’une de leur huit salades et leur petit «pain magique», créé par le boulanger Jeffrey Finkelstein.

Tous les jours, de 10h30 à 22h

Kamehameha Snack-Bar

1190, rue Sainte-Catherine Est



Tout nouveau, ce petit casse-croûte d’inspiration hawaïenne propose des plats frais et légers. En plein dans la tendance du moment, vous pourrez y manger des bols de smoothie au déjeuner, des bols de poké au dîner et des cornets gaufré de crème glacée (en forme de poisson!) au dessert. Pour une petite fringale, essayez le Spam musubi, une spécialité d’inspiration hawaïenne constituée de spam grillé (oui, oui, le fameux jambon en boîte) servi sur un bloc de riz, emballé dans une feuille de nori. C’est surprenant, et délicieux! (P.S.: Le local est fort joli et les employés sont tous très sympathiques, c’est un must!)

Libertine Bakehouse

806, avenue Atwater



Des pâtisseries, ça peut toujours être un lunch non? Quoi qu’il en soit, on va certainement au Libertine Bakehouse pour goûter aux petites douceurs de Nick Kemball. Mais pour se déculpabiliser, on commence par un plat léger: une gaspacho aux tomates et poivrons rouges, une salade Waldorf, une guédille de crevettes, un croque-monsieur au smoked meat ou un carpaccio de bœuf, sont au menu.

Du jeudi au lundi de 10h à 18h

Sur la terrasse

L’été est si court, il faut en profiter pour manger dehors le plus souvent possible.

Restaurant Mélisse

719, rue William



Juste pour le décor, un arrêt au restaurant Mélisse vaut la peine. Et c’est aussi joli à l’extérieur qu’à l’intérieur. La spécialité de l’endroit: les tartines, servies sur leur pain maison au levain et aux céréales. Et vivement qu’ils reçoivent leur permis d’alcool pour aller prendre l’apéro sur la terrasse*. Le menu est déjà prêt!

*Notez que pour l’instant, le resto ferme à 16h.

Lov

1232, rue de la Montagne



La deuxième succursale du restaurant végétalien LOV, ouvert à la fin juin sur la rue de la Montagne, a une terrasse pouvant accueillir 72 personnes. En plus d’être spacieuse, la salle à manger extérieure est joliment décorée, avec une fontaine, de belles tables en marbre, des arbres, des fleurs… une petite oasis au centre-ville pour le 5 à 7. Allez goûter au menu estival de la chef Stéphanie Audet.

Perché

153, rue Saint-Amable (4e étage)



Le Perché serait-il l’endroit branché de l’été? Avec sa vue sur la Place Jacques-Cartier et son menu tout en fraîcheur, on y va pour le 5 à 7 ou pour faire découvrir le Vieux-Montréal à des visiteurs.

Visitez leur page Facebook pour découvrir comment trouver la terrasse.

Blumenthal

305, rue Sainte-Catherine Ouest



Où manger avant ou après un spectacle au Quartier des spectacles? Au Blumenthal voyons! Avec le chef Rémi Brunelle aux fourneaux, le restaurant, qui remplace le Balmoral, propose un menu brasserie assez classique. Le gros plus: sa terrasse de 150 places!

**Toutes les photos ont été prises sur les réseaux sociaux des restaurants mentionnés.