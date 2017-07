L’entreprise Carspring a dévoilé son plus récent «Taxi Price Index», révélant ainsi dans quelles villes prendre un taxi est abordable.

L’index est utilisé par les touristes pour s’assurer qu’ils paient un juste prix pour une course de taxi lorsqu’ils voyagent à l’étranger. De cette façon, les touristes peuvent savoir s’ils se font arnaquer en payant un prix déraisonnablement cher. Les chiffres présentés dans ce palmarès sont les plus justes possible et résultent de calculs prenant en compte plusieurs critères, comme le prix au kilomètre et le prix d’attente à l’heure.

Pour ce qui est du prix des courses en taxi de l’aéroport jusqu’au centre-ville, une moyenne des prix a été faite entre une course en pleine heure de pointe et une hors des heures de pointe. L’aéroport international le plus près de la ville a été utilisé comme point de départ.

80 villes se retrouvent dans le classement complet, que vous pouvez retrouver ici.

Le Caire – Égypte = 4,20$

Mumbai – Inde = 4,44$

Tunis – Tunisie = 4,49$

Tallinn – Estonie = 7,32$

Dubai – Émirats arabes unis = 8,31$

Varsovie – Pologne = 9,41$

Bogota – Colombie = 10,08$

Jakarta – Indonésie = 10,31$

Sofia – Bulgarie = 10,37$

Mexico City – Mexique = 11,06$

Pour ce qui est des villes canadiennes, seules Toronto et Vancouver se retrouvent dans ce classement. Pour vous rendre de l’aéroport au centre-ville, il vous en coûtera 36,50$ et 27,46$ respectivement.

Le trajet le plus cher est celui de Tokyo, où il vous faudra débourser 189,91$ pour vous rendre au centre-ville.