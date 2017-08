Les «Instagram Stories» n’existent que depuis un an, mais les utilisateurs les ont déjà adoptées. D’ailleurs, certaines tendances se dessinent déjà.

Instagram vient de dévoiler les plus récentes statistiques concernant ses «stories», dont la ville la plus populaire, c’est-à-dire celle qui est géolocalisée le plus souvent.

C’est Jakarta, la capitale indonésienne, qui arrive première au classement. Faut dire que l’impressionnante métropole est très photogénique.

Skyscrapers #explorejakarta #skyscrapers #jakartaskyline #jakarta #traffic A post shared by Dede Ruslan (Derus) (@catatanruslan) on Oct 17, 2016 at 5:13am PDT

Voici le top 5 des villes les plus populaires dans les «stories» Instagram:

Jakarta, Indonésie

Sao Paulo, Brésil

New York, USA

Londres, Royaume-Uni

Madrid, Espagne

Autre statistique intéressante: les utilisateurs semblent particulièrement aimer les «stories» en début et en fin de journée. Le mot-clic #goodmorning arrive numéro un des termes les plus utilisés dans les «stories», alors que #goodnight arrive numéro trois. En deuxième position on retrouve #work.