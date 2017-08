Chaque année, l’Economist Intelligence Unit dévoile un classement des villes où il fait le plus bon vivre dans le monde. Les résultats de 2017 viennent d’être dévoilés et c’est Melbourne, en Australie, qui arrive première au classement.

140 villes sont ainsi notées et classées par l’EIU. Elles sont évaluées au niveau de leur stabilité, leur système de santé et d’éducation, leur culture, leur environnement et leurs infrastructures.

Si le top 10 demeure pratiquement le même qu’en 2016, certaines villes ont chuté de plusieurs positions cette année. C’est notamment le cas de Manchester et de Stockholm, deux villes qui ont connu des attaques terroristes l’an dernier.

Voici le top 10 des villes les plus agréables où vivre en 2017:

Melbourne, Australie

Vienne, Autriche

Vancouver, Canada

Toronto, Canada

Adelaide, Australie / Calgary, Canada (égalité)

Perth, Australie

Auckland, Nouvelle-Zélande

Helsinki, Finlande

Hambourg, Allemagne