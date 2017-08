Il y a des dizaines et des dizaines de vergers aux alentours de Montréal où vous pouvez aller faire de l’autocueillette.

En voici cependant quelques-uns qui se démarquent par leur offre qui va bien au-delà des pommes.

Lequel est votre préféré?

Verger du parc national du Mont-St-Bruno – 330, Chemin des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville

Vous pourriez aller passer toute la journée à ce verger tant il y a d’activités à faire: autocueillette, randonnée pédestre, observation de la faune, et bien plus.

Verger les jardins d’Émilie – 1255, rang double, Rougemont

Allez-y pour cueillir des pommes, mais ne partez pas sans avoir goûté à leurs beignes aux pommes. C’est un must.

Verger Lacroix et Cidrerie – 649, Chemin principal, Saint-Joseph du Lac

Après votre récolte, passez en boutique, où vous pourrez trouver plusieurs produits alcoolisés, comme les cidres pétillants, les cidres liquoreux et les cidres de feu, entre autres.

Tarterie du verger des musiques – 854, Chemin Principal, Saint-Joseph du Lac

En plus des pommes, vous pouvez cueillir des poires. Mais le vrai attrait de ce verger, c’est ses pâtisseries. Rendez-vous à la tarterie pour y trouver tout simplement le meilleur pain aux pommes que vous goûterez de toute la saison. À essayer aussi: leurs beignes de style churros servis avec une tartinade à l’érable et de la compote de pommes. Et leur pain au fromage.

Val Caudalies Vignoble et cidrerie – 4921, rue Principale, Dunham

En plus de l’autocueillette de pommes et de raisins, allez faire le plein de tous leurs produits de leur vignoble et cidrerie. À goûter: le vermouth doux.

Verger Labonté – 2291, boulevard Perrot, Notre-Dame de l’Île Perrot

Vous avez sûrement vu passer des photos sur les réseaux sociaux de leurs fameux labyrinthes de maïs. Du plaisir pour les petits et les grands, avant ou après la récolte de pommes!

Verger la Pommalbonne – 6291, route Louis S. Saint-Laurent, Compton

Leur plus grand attrait – après les pommes – c’est leur grande tour d’observation. («Est pommal’haute, disent-ils sur leur site web.») Montez les 60 marches de la tour et admirez l’incroyable paysage qui s’offre à vous.