Quelles applications gardez-vous à portée…de pouce?

Le rapport annuel sur les applications mobiles réalisé par comScore vient d’être publié et on découvre quelles sont les applications les plus populaires sur l’écran d’accueil des téléphones intelligents.

Sans surprise, Facebook domine le rapport, arrivant pratiquement toujours en tête des différents classements. On y apprend d’ailleurs que Facebook est l’application préférée des 25 à 55 ans et plus. Le seul groupe d’âge dont Facebook n’est pas l’application la plus populaire est celui qui représente les 18 à 24 ans, qui préfèrent quant à eux YouTube.

Voici donc le top 10 des applications qui se retrouvent le plus souvent sur l’écran d’accueil:

Facebook

Gmail

Google Maps

Amazon

FB Messenger

YouTube

Google Search

Google Play

Instagram

Apple App Store

Le rapport complet se trouve ici.