Google a révélé quelles sont les recherches les plus populaires contenant le terme «how to», ou «comment faire» dans son moteur de recherche.

Les résultats ont été divisés en plusieurs catégories: les choses à réparer dans la maison, comment cuisiner certains plats, les questions reliées aux relations amoureuses et les «trucs d’adultes», entre autres catégories.

Au Canada, on a beaucoup cherché «comment réparer une porte». C’est en effet la recherche la plus populaire de la catégorie «choses à réparer dans la maison». Les Canadiens se sont aussi demandé comment changer une ampoule, comment réparer un frigidaire, une laveuse, une toilette, un robinet et une fenêtre.

Dans la catégorie cuisine, les Canadiens se sont demandé comment faire des crêpes. C’est, selon les recherches Google, ce qui a le plus populaire. Ils ont aussi cherché comment faire du pain doré, comment faire cuire des oeufs durs et de la pizza.

Côté amour, ce que les gens se demandent le plus comment faire c’est…embrasser! «How to kiss» est la recherche la plus populaire, suivie de très près par «comment tomber enceinte».

Pour ce qui est des «questions d’adultes», beaucoup ont cherché «comment faire de l’argent» ainsi que «comment écrire une lettre de présentation».

Tous les résultats sont ici.