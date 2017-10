Netflix vient de dévoiler des données au sujet de ses séries les plus «binge-raced». Mais qu’est-ce que cela veut dire, au juste?

Le terme «binge-race» s’explique ainsi: ce sont des séries qui ont été écoutées en entier en rafale («binge watch») très rapidement (d’où le terme «race»), soit en moins de 24h après son arrivée sur la plateforme.

Attention cependant: ce n’est pas parce qu’une série a été écoutée rapidement qu’elle fait partie des plus vues sur la plateforme. Au mois d’août dernier, Netflix avait dévoilé son top des séries les plus regardées et Gilmore Girls, qui arrive première du palmarès des «binge-race», ne faisait pas partie de celui des plus regardées.

Voici donc le top 20 des séries écoutées en entier le plus rapidement sur la plateforme Netflix:

1. Gilmore Girls: A Year in the Life

2. Fuller House

3. The Ranch

4. Marvel’s The Defenders

5. The Seven Deadly Sins

6. Trailer Park Boys

7. Santa Clarita Diet

8. F is for Family

9. Orange is the New Black

10. Stranger Things

11. Friends from College

12. Grace and Frankie

13. Wet Hot American Summer

14. Atypical

15. Unbreakable Kimmy Schmidt

16. House of Cards

17. Master of None

18. Luther

19. GLOW

20. Arrested Development