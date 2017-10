Pas envie d’être une sorcière, un vampire ou une princesse cette Halloween?

Soyez originaux et, du même coup, rendez hommage à Montréal avec ces déguisements à acheter tout faits ou à créer soi-même.

Cône orange

Si vous avez un vrai cône orange sous la main, ça peut faire l’affaire aussi.



Youppi

La célèbre mascotte du Canadien de Montréal a toujours la cote.



Bagel

Pas besoin de statuer si vous préférez les bagels St-Viateur ou Faimount pour ce costume de couple de bagel (et de saumon fumé).



La carte du métro de Montréal

Déguisez-vous en carte du métro de Montréal à la façon d’un homme-sandwich. Ensuite, à vous de rallonger la ligne bleue ou de créer la ligne rose, selon vos allégeances politiques.

Les trains Azur

À construire si vous avez beaucoup de talents créatifs!

Tempête de neige

Un costume à essayer en trio, voire même plus! Plus vous êtes de gens, plus la tempête est importante.

Pilote de Formule E

Amusez-vous à distribuer des billets gratuits lors de votre party d’Halloween!

Pont Jacques-Cartier illuminé

Encore une fois, si vous êtes très (très) créatifs… Ajoutez toutes vos lumières de Noël et voilà, vous serez le pont Jacques-Cartier!

Pitbull

Faites bien attention de respecter les règles de la Ville.

Les gens nus et colorés qui se promenaient dans le métro

Vous vous souvenez de ces gens qui déambulaient dans le métro de Montréal cet été, en petites tenues colorées? C’est le déguisement de groupe le plus montréalais possible! Choisissez une couleur et appliquez-la de la tête aux pieds.