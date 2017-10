Le rapport intitulé «What Happiness Today Tells Us About the World Tomorrow» s’appuie sur une décennie de données collectées par l’institut Gallup. Les analystes ont examiné comment les personnes vivant dans plus de 100 pays ont évalué leur niveau de vie et de satisfaction depuis 2007.

Avec un gain de 27 points de pourcentage, le Salvador témoigne du meilleur progrès, en partant d’un score relativement bas de 17% de satisfaction en 2007. On pourrait comparer cet indice à un score Apex de la qualité de vie.

Pour mettre les choses en perspective, il y a 10 ans, Le Salvador affichait le taux d’homicide le plus élevé du monde. Un habitant sur quatre vivait sous le seuil de pauvreté.

Mais de récents progrès économiques et un plan antiviolence ont fait grimper le score du pays à 44%, selon les analystes.

Au classement des pays dans lesquels la satisfaction a augmenté apparaissent ensuite la Lettonie (+21%), le Liberia (+20), le Honduras (+18) et le Nicaragua (+18).

Les pays dans lesquels le pourcentage satisfaction est aujourd’hui plus élevé d’au moins 10 points à celui de 2007 sont majoritairement des pays en voie de développement. Quelques pays à l’économie développée, comme l’Allemagne, Israël et la Lettonie, font toutefois figure d’exception.

L’Allemagne doit notamment son score à sa réactivité dans un contexte de crise économique mondiale.

Le top 10 des pays ayant le mieux progressé en matière de satisfaction :

Le Salvador

Lettonie

Liberia

Honduras

Nicaragua

Tadjikistan

Équateur

Kirghizstan

Cambodge

Mongolie