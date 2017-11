Un rapport du puissant groupe britannique Interational Wine and Spirits Research montre que Castel Frères commercialise le plus grand nombre de bouteilles de vin (non pétillant) au monde.

Le célèbre groupe français originaire du Bordelais a réussi à maintenir sa place de leader pour la seconde année d’affilée, malgré la forte progression d’autres marques du secteur.

En 2016, la marque a vendu 24,9 millions de caisses de 9 litres. Une grande partie de ses ventes sont réalisées en France, mais du côté de l’export, c’est le marché hollandais qui est le plus friand des vins du groupe.

Le groupe Castel, spécialisé au départ dans la bière puis le vin, est aussi propriétaire de la célèbre chaîne de vente d’alcool au détail Nicolas, en France.

Non loin derrière Castel, on trouve le Wine Group californien qui a vendu 24,5 millions de caisses de 9 litres de Franzia, alors que Barefoot de E&J Gallo monte sur la troisième marche du podium avec 22,5 millions de caisses de 9 litres.

Voici les 10 marques de vin leaders du marché en 2016:

Castel Frères

Franzia

Barefoot

Concha y Toro

Felix Solis

Val d’Orbieu

Carlo Rossi

Robert Mondavi

Gallo

Yellowtail