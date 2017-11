Beautiful Winter night, Bern, Switzerland #winter #bern #Switzerland #livelovewinter #livelovebern #liveloveswitzerland #bernbynight #berninwinter #wanderlust #livelovetravel #travel #proline #prolinetravel #snow #river #bernriver

A post shared by Proline Travel (@prolinetravel) on Nov 5, 2016 at 7:27am PDT