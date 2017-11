À l’approche de l’hiver, voici un classement ensoleillé qui recense les 50 plus belles plages du monde. Grace Bay, dans les îles Turks et Caicos, au Sud-Est des Bahamas, arrive en tête.

L’agence de voyage canadienne en ligne FlightNetwork a demandé à 600 rédacteurs et blogueurs spécialisés dans le domaine du tourisme, ainsi qu’à des professionnels du secteur de désigner leur plage favorite.

«Vous aimez sans doute les plages, mais pour ces gens-là, c’est un véritable métier», précise Luke Sheehan, vice-président du marketing chez Flight Network.

«Ce qui rend ce classement unique, c’est que ceux qui l’ont établi ont pu comparer les meilleures plages du monde d’après leur expérience personnelle et professionnelle. Nous ne pensons pas trouver de classement plus précis».

Les plages sont classées selon plusieurs critères: leur beauté et leur caractère reculé, le sable et la qualité de l’eau, l’ensoleillement annuel et la température moyenne.

Le classement se compose de plages situées en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud mais sur le podium, on retrouve Grace Bay, puis Whitsunday Islands en Australie et Anse Lazio aux Seychelles.

«Très colorée et protectrice, la remarquable barrière de corail située à 1,6 kilomètres de la côté maintient les remous de l’océan à bonne distance, ce qui fait de Grace Bay un endroit idéal pour se plonger dans les délicieuses eaux de l’Atlantique», peut-on lire dans le rapport.

«Les baigneurs profitent de sables fin dépourvus de cailloux, d’algues et de pollution».

Voici le top 10 des plages, selon FlightNetwork:

Grace Bay, Turks-et-Caicos

Whitehaven Beach, Australie

Anse Lazio, Seychelles

Pink Sands Beach, Bahamas

Navagio Beach, Grèce

Baia Dos Porcos, Brésil

Playa Paraiso, Mexique

Hyams Beach, Australie

Hidden Beach, Mexique

Trunk Bay, Iles Vierges Américaines