Quels ont été les mots plus plus cherchés sur le moteur de recherche de Yahoo en 2017? Le géant du web a dévoilé son bilan de l’année et c’est le mot covfefe qui arrive premier de ce palmarès où plusieurs mots issus des tendances web se retrouvent.

Covfefe, c’était un mot (pas un vrai) que Donald Trump avait tweeté au mois de mai. C’est celui qui a le plus été cherché par la suite sur Yahoo.

Voici le top 10:

Covfefe

Emoji (Le mot de l’année 2015)

Se récuser

Antifa

Radoteur

Licorne

SMH (Version courte de «Shaking My Head»)

Dab (La danse du Super Bowl)

Namaste

AF (Version courte de «As Fuck»)