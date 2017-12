Après leurs collègues de «Lonely Planet», «National Geographic Travel», «Fodor’s» et «Afar», les professionnels des prévisions touristiques de «Travel and Leisure» révèlent à leur tour leur classement des lieux à visiter sans faute en 2018.

De l’Ouzbékistan au Monténégro, en passant par les villes de Mexico et d’Edmonton, «Travel and Leisure» a classé les 50 lieux dont le monde entier parle en ce moment, des destinations qui deviendront incontournables en 2018.

Certains choix sont prévisibles, comme Pyeongchang (Corée du Sud), qui accueillera les Jeux olympiques, ou bien cultes comme les Fidji ou Los Cabos au Mexique.

Voici quelques-unes de leurs destinations de choix :

Ouzbékistan

La mort de l’autoritaire dirigeant du pays l’année dernière a sonné le début d’une nouvelle ère en Ouzbékistan. Le régime entend bien réformer pour faire avancer le pays. «Pour les voyageurs intrépides, l’Ouzbékistan actuel est une terre promise: un pays musulman dans lequel la vie est abordable et où la sécurité règne, où il y a peu de touristes et une abondance de mosquées à découvrir.» Un train à grande vitesse lancé l’année dernière relie désormais les grandes villes du pays. Relié au golfe Persique, le pays ralliera bientôt Pékin et l’Europe.

Marrakech (Maroc)

L’actualité culturelle de cette ville pleine de couleurs est foisonnante. En plus du nouveau musée Yves Saint Laurent, inauguré au mois d’octobre, un lieu qui rend hommage à la vie et à la carrière du couturier au Maroc, la ville accueillera au mois de février l’événement «1:54 Contemporary African Art Fair» dans le célèbre hôtel de luxe La Mamounia.

Edmonton (Canada)

Les rédacteurs décrivent Edmonton comme une ville canadienne souvent distancée par Toronto, Vancouver ou Montréal, plus connues. Mais selon les prévisions des rédacteurs, la ville sera sous le feu des projecteurs l’année prochaine grâce à l’ouverture du «Butternut Tree», un restaurant tenu par un ancien du «Noma» et servant des spécialités traditionnelles indigènes, ainsi qu’à la présence du Royal Alberta Museum.

Monténégro

Le Monténégro serait-il la nouvelle Croatie? «Travel and Leisure» semble le penser. «Longtemps éclipsé par sa voisine, le Monténégro est prêt à briller.» La preuve de ce regain de popularité, l’ouverture de nombreux établissements de luxe cette année et notamment One&Only Portonovi, un complexe hôtelier surplombant la mer Adriatique. Composé de 140 villas et résidences, il bénéficie d’un club de tennis et d’un spa. Comme ses voisins des Balkans, le Monténégro ne manque pas de plages et de villages médiévaux… bien moins fréquentés, ce qui constitue un avantage.

Mexico

Capitale mondiale du design 2018 – une première pour le continent américain – la ville de Mexico trouve une place de choix dans le top 50 de «Travel and Leisure». Selon la World Design Organization, la ville fait figure d’exemple parmi les mégalopoles avec son système de location de vélos, ses jardins urbains, ses parcs et ses terrains de jeu, mais aussi la réhabilitation de ses résidences HLM vétustes.

Le classement complet est à consulter sur www.travelandleisure.com/trip-ideas/best-places-to-travel-in-2018 .