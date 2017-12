Le Royaume s’impose comme un leader mondial dans le cadre du classement Good Country Index qui mesure les pays non pas en fonction de leur richesse, mais de leur contribution au «bien commun».

En regardant le tableau des résultats de cet indice bienveillant, on note que le haut du panier est largement dominé par les pays d’Europe du Nord, nordiques et scandinaves.

Les 10 premiers pays à oeuvrer pour le bien de la planète et de ses habitants sont tous européens.

Ce baromètre créé en 2014 a été pensé par le célèbre conseiller britannique Simon Anholt. Il compile 35 jeux de données émanant de l’ONU et de plusieurs ONG dans de nombreuses catégories.

Les informations sont organisées selon sept vastes thèmes: la science et la technologie, la culture, la paix et la sécurité internationale, l’ordre mondial, la planète et le climat, la prospérité et l’égalité, la santé et le bien-être.

Alors que d’autres classements de pays permettent de savoir où les habitants les plus heureux et les plus riches résident, le Good Country Index vise à montrer quels pays sont les «meilleurs créanciers nets envers l’humanité» et les pires.

«Parce que les plus grands défis auxquels doit faire face l’humanité aujourd’hui sont internationaux et sans frontière: le changement climatique, la crise économique, le terrorisme, le trafic de drogue, l’esclavage, les pandémies, la pauvreté et l’inégalité, la croissance de la population, le manque de nourriture et d’eau, l’énergie, les espèces en voie de disparition, les droits humains, les migrations… et la liste ne s’arrête pas là», explique un responsable de cet indice.

«Le problème c’est que la plupart des pays continue de se comporter comme s’ils étaient des îles, en se concentrant sur le développement de solutions aux problèmes domestiques. Cela ne nous mènera nulle part à moins de commencer à changer cette habitude».

Voici les 10 premiers pays de la liste Good Country Index:

Les Pays-Bas

La Suisse

Le Danemark

La Finlande

L’Allemagne

La Suède

L’Irlande

Le Royaume-Uni

L’Autriche

La Norvège