Le site Pinterest a dévoilé la liste des grandes tendances qui feront 2018 en matière d’évasion et de voyages.

Le réseau social qui permet de partager ses hobbies par l’image est devenu une source d’inspiration pour les voyageurs, avec une augmentation de 33% du nombre de sujets en lien avec cette thématique. Selon Pinterest, 68% des utilisateurs sont à la recherche d’idées de voyages quand ils naviguent sur le site.

Les voyages dans le désert

Cette thématique a augmenté de 125% sur le site Pinterest. Il peut s’agir d’escapade dans l’Atlas marocain, sinon un moment hors du temps à la découverte de Rub al-Khali aux Émirats arabes unis, dans le désert d’Atacama au Chili ou dans les contrées arides des États-Unis.

Les vacances en «bullet journal»

Avec une progression de 169%, les «bullet journal» sont une tendance forte de l’année 2018. Les voyageurs prennent goût au «do it yourself» en mettant en scène leur dernier séjour dans ces carnets créatifs, qui égrainent chaque jour de la semaine avec des annotations colorées et fantaisistes.

Les croisières fluviales

La mode des croisières au fil de la Garonne, du Mékong et des autres fleuves du monde a déjà séduit 10 millions de passagers en 2016 en France. Cette nouvelle forme d’évasion a le vent en poupe sur Pinterest avec un bond de 346% de ce type de sujets. Les croisières fluviales au Vietnam, en Allemagne et en Égypte seraient celles dont la cote augmente le plus.

Séjour street-art

De Bristol au Royaume-Uni jusqu’à Melbourne en Australie, le street-art dispose d’un espace d’expression très large, auquel les voyageurs prennent goût au point de leur consacrer la thématique de leurs vacances. Les parcours de street-art comme thème de voyages ont progressé de 79%.

Une journée de voyage

Si le «city-break» est toujours d’actualité, les salariés qui ont la chance de voyager pour leur job profitent de cette opportunité pour ajouter une journée supplémentaire à leur escapade afin de s’octroyer un moment à la découverte de la destination où ils se sont rendus. Les «voyages d’une journée» sont en augmentation de 134%.