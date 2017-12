Le service de musique en continu Spotify a dévoilé son palmarès des chansons de Noël les plus écoutées de tous les temps sur sa plateforme.

Sans surprise, c’est la populaire chanson de Mariah Carey qui arrive première du classement. All I Want for Christmas Is You a été enregistrée en 1994 et est instantanément devenue un classique de Noël.

La chanson de la diva de la pop a été écoutée plus de 217 millions de fois à travers le monde.

Voici le top 10:

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

Wham! – Last Christmas

Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

Justin Bieber – Mistletoe

Ariana Grande – Santa Tell Me

Andy Williams – It’s the Most Wonderful Time of the Year

Band Aid – Do They Know It’s Christmas? (la version de 1984)

The Pogues – Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)

Bing Crosby – White Christmas

Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!