Les plages de sable blanc immaculées de Grace Bay, dans les îles Turques-et-Caïques, dominent la liste annuelle des «World’s Best Beaches Awards» de TripAdvisor.

Grace Bay récupère ainsi le titre perdu l’an dernier au profit de la plage brésilienne de Baia do Sancho, et s’adjuge la première place de l’édition 2018 des «Travelers’ Choice Awards», dans la catégorie plages.

Ce sont en général des plages des Caraïbes et de Floride qui dominent la liste.

Ce classement est publié chaque hiver, à temps pour le «spring break» nord-américain (les vacances de printemps) et la saison des «snowbirds», ces habitants du Nord en recherche de soleil.

Les plages lauréates sont choisies en fonction du nombre et du score des commentaires et avis laissés par les voyageurs sur le site de voyages TripAdvisor sur une période de 12 mois.

Joyau des îles Turques-et-Caïques, Grace Bay est célèbre pour ses cinq kilomètres de sable blanc, exempts de rochers, d’algues et de pollution, ainsi que pour ses eaux turquoise et limpides.

Pour compléter le podium cette année, on retrouve la plage de Baia do Sancho, descendue d’une place, et Varadero Beach (Cuba).

Quant à la plage européenne la mieux classée, il s’agit de celle de La Concha (Saint-Sébastien, Pays basque espagnol).

Voici les 10 plus belles plages du monde selon les utilisateurs de TripAdvisor :

Grace Bay, Providenciales, îles Turques-et-Caïques

Baia do Sancho, Brésil

Varadero, Cuba

Eagle Beach, Aruba

Seven Mile Beach, îles Caïman

La Concha Beach, Espagne

Clearwater Beach, Floride

Seven Mile Beach, Jamaïque

Bavaro Beach, République dominicaine

Playa Norte, Mexique