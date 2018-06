New York, Londres et Madrid forment le trio de tête du classement des villes où passer le meilleur mois des fiertés, établi par Airbnb.

Les 100 villes dont la parade des fiertés attire le plus de monde ont été examinées dans 5 catégories LGBTQ.

Londres l’emporte dans la catégorie «dating sur Tinder». Il s’agit de la ville où l’usage LGBTQ de Tinder par habitant est le plus élevé. Le classement s’appuie sur des données relevées au mois de mai. Au classement, Madrid, San Francisco, Paris et Berlin suivent la capitale britannique.

En termes de vie nocturne, New York reste fidèle à sa réputation de ville qui ne dort jamais avec le plus grand nombre de clubs et de bars LGBTQ.

Les auteurs ont également établi un classement en fonction de la fréquentation des marches des fiertés, à partir de la moyenne enregistrée en 2016 et 2017. Avec 3 millions de visiteurs, la parade brésilienne de São Paulo est celle qui attire la foule la plus importante, suivies de celles de Toronto et de New York.

Le top 10 des pays où fêter le mois des fiertés:

New York

Londres

Madrid

San Francisco

Paris

Berlin

Toronto

Chicago

Los Angeles

Amsterdam

Les champions de l’affluence à la parade des fiertés :

São Paulo

Toronto

New York

Madrid

Londres

San Francisco

Chicago

Cologne

Houston

Paris